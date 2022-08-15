يوفنتوس يفتتح مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو 3/0

تغلب يوفنتوس 3-صفر على ساسولو بفضل ثنائية من دوسان فلاهوفيتش بينها ركلة جزاء ليقود فريقه للفوز على أرضه في بداية مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وافتتح يوفنتوس الأهداف في الدقيقة 26 عن طريق أنخيل دي ماريا الذي حول تمريرة عرضية من أليكس ساندرو بركلة مباشرة ارتطمت بالأرض قبل أن تعلو أندريا كونسيلي حارس ساسولو تسكن شباكه.

وضاعف فلاهوفيتش النتيجة في الدقيقة 43 عبر ركلة جزاء بعد أن منع جيان ماركو فيراري المهاجم الدولي الصربي من التسجيل عبر جذبه بذراعيه.

وأحرز فلاهوفيتش البالغ من العمر 22 عاما هدفه الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة من دي ماريا.

وسينتقل يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا يوم الاثنين المقبل بعد أن يستضيف ساسولو فريق ليتشي الصاعد حديثا يوم السبت.