كواليس جلسة تصالح نيمار ومبابي.. وتدخل راموس

كشفت صحيفة لوبارزيان الفرنسية، تفاصيل الجلسة التي عقدها لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بين نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار جونيور على خلفية الأزمة التي حدثت خلال مباراة مونبلييه.

ورفض نيمار منح مبابي الكرة لتسديد ركلة جزاء أمام مونبلييه على الرغم من أن مبابي هو المسدد الأول لركلات الجزاء للفريق، كما وضع البرازيلي نيمار إعجابًا على منشور ينتقد منح مبابي صلاحية تسديد ركلات الجزاء في وجود نيمار وميسي.

