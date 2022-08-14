شاهد لقطة رفض نيمار منح مبابي الكرة لتسديد ركلة الجزاء.. وتطورات الأزمة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل، اللقطة التي أشعلت شرارة الغضب بين نيمار ومبابي نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مباراة مونبلييه، مساء أمس السبت.

باريس سان جيرمان حصل على ركلتي جزاء في المباراة، ونفذ مبابي الركلة الأولى وأهدرها، بينما حصل نيمار على الركلة الثانية وسجلها.

لقطة طلب مبابي تسديد ركلة الجزاء ورفض نيمار ما أشعل أزمة كبيرة في #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/2UfH7p6IRz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

وكان مدرب سان جيرمان قد قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ”تم احترام ترتيب المنفذين لركلات الجزاء في مباراة أمس، مبابي نفذ الركلة الأولى ونيمار الثانية“.

ونشرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن مبابي ونيمار سيجتمعان مع كامبوس وغالتييه سيجتمعون لإغلاق ملف الخلافات، من أجل التركيز على المستقبل سريعًا وإنهاء هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة غاضبة من تصرف الثنائي، ونقلت عن مصادر داخل النادي الباريسي أن الإدارة ترى أنه من الأفضل أن نرى متنافسين جائعين على أن نرى لاعبين يخسرون المباريات دون أن يلقوا أي اهتمام.

وكشفت أنه سيتم التنبيه على مبابي بحيث إنه إذا اعترض على بعض القرارات فعليه مناقشة ذلك مع الإدارة والطاقم الفني.

وواصل باريس سان جيرمان، عروضه القوية هذا الموسم بفوز عريض على ضيفه مونبلييه (5-2)، يوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل رباعية سان جيرمان، فايالو ساكو ”بالخطأ في مرماه“ ونيمار ”هدفين“ وكيليان مبابي وريناتو سانشيز في الدقائق 39 و43 و51 و69 و85.

أثار الخلاف بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان بعد لقاء الفريق أمام مونبيلييه جدلًا حول السبب الحقيقي، وهل الأمر متعلق بقضية المسدد الأول لضربات الجزاء في الفريق .

وكشف الصحفي رومان مولينا المعروف بمتابعته أسرار وخبايا فريق باريس سان جيرمان تغريدة على حسابه شرح من خلالها أسباب الخلاف بين النجمين.

وكتب الصحفي رومان مولينا على صفحته :“ المشكلة ليست مشكلة منفذ ضربات الجزاء، المشكلة هي أن لاعبا طلب من الإدارة رحيل لاعب آخر اعتقادًا منه أن الآخر لن يعلم، الأمر ليس معقدًا أكثر من ذلك”

وحسب الصحفي رومان مولينا، فإن سبب الخلاف بين النجمين أن نيمار علم بطلب كيليان مبابي رحيله عن الفريق كجزء من مفاوضات تجديد عقده وبقائه في الفريق رغم حلمه باللعب لريال مدريد.

الكشف عن سبب خلاف نيمار وكليان مباني نجمي باريس سان جيرمان https://t.co/5Q2JISDiqD pic.twitter.com/gtNlYaJ2k2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

وكان نيمار قد قام بإبداء الإعجاب بتغريدتين تقول الأولى: ”نيمار سجل وأذل الحارس، بينما مبابي سدد ركلة جزاء سيئة وأضاعها، وبعد المباراة قال المدرب إن مبابي هو المنفذ الأول، إنها حماقة“.

بينما جاء في التغريدة الثانية: ”الآن الموضوع رسمي، مبابي هو المسدد الأول لركلات الجزاء في سان جيرمان، ومن الواضح أن الأمر موضوع في عقده، لأنه لا يمكن في أي نادٍ في العالم بأن يكون هو المسدد بفريق يتواجد به نيمار، يبدو أن عقد مبابي الجديد يجعله مالك باريس سان جيرمان“.

وأكد المدرب كريستوف غالتييه بعد لقاء مونبيلييه أن كليان مبابي هو المسدد الأول لضربات الجزاء، وفي حال حصول الفريق على ضربتين يسدد نيمار الثانية، بينما كان البرازيلي هو المسدد الأول في الموسم الماضي، ورغم التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتغير مسدد ضربات الجزاء .