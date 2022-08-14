ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يستهل مشواره بفوز صعب على ساليرنيتانا (فيديو)

استهل روما مشواره في الدوري الإيطالي للموسم الجديد بفوز صعب بنتيجة 1/0 على ساليرنيتانا، اليوم الأحد على ملعب أريكي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع بريان كريستانتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل لويجي سيبي حارس ساليرنيتانا في صدها.

ورفع الفوز رصيد روما إلى ثلاث نقاط مع ميلان وإنتر ميلان وأتلانتا وتورينو ولاتسيو وفيورنتينا.

وفي آخر 5 مباريات بين روما وساليرنيتانا فاز روما 4 مرات وفاز ساليرنيتانا مرة وحيدة.

واحتل روما المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي علما أنه نال لقب دوري المؤتمر الأوروبي، في حين احتل ساليرنيتانا المركز السابع عشر

ومن المقرر أن يلعب روما يوم الإثنين 22 أغسطس مع كريمونيزي، قبل أن يلاقي يوفنتوس يوم 27 أغسطس.

وتعاقد روما الموسم الحالي مع باولو ديبالا وجيورجينهو فاينالدوم وزكي سيليك ونيمانيا ماتيتش وميل سفيلار، ويقود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري الإيطالي فوز ميلان، حامل لقب الموسم الماضي، 4/2 على أودينيزي، وإنتر ميلان الوصيف، 2/1 على ليتشي، وأتلانتا 2/0 على سامبدوريا، وتورينو 2/1 على مونزا، ولاتسيو 2/1 على بولونيا، وفيورنتينا 3/2 على كريمونيزي.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى غدا الإثنين عندما يلعب هيلاس فيرنا أمام نابولي، ويوفنتوس أمام ساسولو.