مانشستر يونايتد يفكر في إنهاء عقد كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد قد ينهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إذا لم يغير سلوكه.

ووفقا لشبكة ”ذا صن“ فإن مانشستر يونايتد لديه مخاوف بشأن سلوك رونالدو وقد يفكر في إنهاء عقده، الذي ينتهي في يونيو 2023.

وخرج رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد خسارة مانشستر يونايتد 0/4 أمام برينتفورد، أمس السبت، دون أن يصافح المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني الجديد للنادي الإنجليزي.

كما انتقد البرتغالي الحاس الإسباني ديفيد دي خيا بعد خطأين ارتكبهما الحاس الإسباني سمحا لبرينتفورد بالتقدم 2/0 بعد 18 دقيقة فقط.

وتم تصوير رونالدو وهو يلوح بذراعيه ويعبر عن إحباطه تجاه دي خيا.

وبعد صافرة نهاية المباراة لم يصفق رونالدو للجماهير وتعامل ”بفظاظة“ مع ستيف مكلارين مساعد تين هاغ قبل أن يغادر الملعب بسرعة.

