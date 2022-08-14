مانشستر يونايتد يفكر في إنهاء عقد كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد قد ينهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إذا لم يغير سلوكه.

ووفقا لشبكة ”ذا صن“ فإن مانشستر يونايتد لديه مخاوف بشأن سلوك رونالدو وقد يفكر في إنهاء عقده، الذي ينتهي في يونيو 2023.

وخرج رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد خسارة مانشستر يونايتد 0/4 أمام برينتفورد، أمس السبت، دون أن يصافح المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني الجديد للنادي الإنجليزي.

كما انتقد البرتغالي الحاس الإسباني ديفيد دي خيا بعد خطأين ارتكبهما الحاس الإسباني سمحا لبرينتفورد بالتقدم 2/0 بعد 18 دقيقة فقط.

وتم تصوير رونالدو وهو يلوح بذراعيه ويعبر عن إحباطه تجاه دي خيا.

وبعد صافرة نهاية المباراة لم يصفق رونالدو للجماهير وتعامل ”بفظاظة“ مع ستيف مكلارين مساعد تين هاغ قبل أن يغادر الملعب بسرعة.

At what point does Steve McClaren ask @Cristiano to go back to the fans?

Why has everyone got an agenda against him or want to use him as clickbait?! #MUFC #football #PremierLeague #ManchesterUnited @GNev2 @markgoldbridge pic.twitter.com/HNUdXVSF6S — James Lloyd Oakley (@jamoakl4) August 14, 2022

وطلب رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف وجلس لإجراء محادثات وجها لوجه مع تين هاغ ووكيله الشهير خورخي مينديز عندما عاد إلى كارينعتون الشهر الماضي.

ويرغب المهاجم البرتغالي في المشاركة دوري أبطال أوروبا، في حين أن مانشستر يونايتد سيلعب في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

واليوم الأحد قالت تقارير إن رونالدو عرض خدماته على ميلان وإنتر ميلان لكن كلا الناديين رفضا منح النجم البرتغالي فرصة العودة إلى الدوري الإيطالي حيث سبق أن لعب ليوفنتوس بين 2018 و2021.

وفشل رونالدو في الانتقال لأتلتيكو مدريد وتشيلسي.

وشارك رونالدو 37 دقيقة أمام برايتون و90 دقيقة أمام برينتفورد، ولم يسجل أو يصنع في المباراتين.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي صيف 2023.

والموسم الماضي سجل رونالدو 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها تسجيل 18 هدفا في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.