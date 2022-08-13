ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بإسقاط أودينيزي

استهل فريق ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام أودينيزي برباعية لهدفين، في الجولة الأولى لموسم 2022-2023.

وواجه حامل اللقب نظيره أودينيزي على ملعب ”سان سيرو“ ليبدأ أولى خطوات الدفاع عن لقبه.

تقدم أودينيزي عن طريق رودريغو بيكاو بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بعد تمريرة جيرارد دولوفيو، ثم تعادل ثيو هيرنانديز لميلان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وبعد 4 دقائق أضاف أنتي ريبيتش الهدف الثاني لميلان، لتصير النتيجة تقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول تعادل آدم ماسينا بهدف للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

مع انطلاقة الشوط الثاني سجل دياز الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ثم أحرز ريبيتش الهدف الثاني له والرابع لميلان في الدقيقة 68 بتمريرة من دياز.

وانتهت المباراة بفوز ميلان أمام أودينيزي برباعية لهدفين، ليحصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد للبطولة.

بهذا الفوز، حقق ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بينما يظل أودينيزي بدون نقاط.