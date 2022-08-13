أنشيلوتي يعلن اعتزال التدريب بنهاية مشواره مع ريال مدريد

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه سيعتزل التدريب بنهاية مشواره مع النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي، البالغ من العمر 63 عاما، في يونيو 2024، ما يعني أنه سيعتزل بعد عامين، ما لم يجدد عقده، أو يغير رأيه بتدريب ناد آخر.

أنشيلوتي ينافس غوارديولا ويورغن كلوب على جائزة أفضل مدرب في أوروبا التي يمنحها يويفا. pic.twitter.com/xMZQw0fAhT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وقال أنشيلوتي: ”لدي شغف بهذه الرياضة والحماس لتدريب أفضل فريق في العالم، إنها لحظة جميلة جدًا، أعرف أنه سيأتي يوم وأُغادر، وأريد أن أبتعد عن ذلك اليوم قدر الإمكان، أنا سعيد بتدريب هذا النادي“.

ويملك أنشيلوتي مسيرة تدريبية حافلة، فقد أشرف على يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وتشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد (مرتين).

وعلى مستوى الألقاب يملك أنشيلوتي 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كل من الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني.

أنشيلوتي يريد قيادة ريال مدريد للسداسية https://t.co/m3yOX1eboM pic.twitter.com/YX3GXs4vct — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

كما حقق أنشيلوتي لقبين في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كل من كأس إسبانيا وكأس إيطاليا، ولقبا في كل من كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الألماني، ولقبا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

واختير أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم في 2006 و2014.

ويوم أمس أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء ثلاثة مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم الماضي، حيث يتنافس أنشيلوتي مع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

ويبدو أنشيلوتي الأقرب لنيل الجائزة بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.

الأسطوري أنشيلوتي هو أكثر من حقق دوري أبطال أوروبا (4) مرات .. وأكثر من حقق السوبر الأوروبي (4) مرات #ريال_مدريد_فرانكفورت #ريال_مدريد pic.twitter.com/86NiAj6rXX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

في حين اكتفى غوارديولا بقيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي فاز فيه ليفربول مع كلوب بكأسي الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وتغلب أنشيلوتي مع ريال مدريد على مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (6/5 بنتيجة إجمالية)، وعلى ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة 1/0.

ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الليغا بمواجهةألميريا غدا الأحد.