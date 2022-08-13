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رياضة

أنشيلوتي يعلن اعتزال التدريب بنهاية مشواره مع ريال مدريد
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 10:33 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 10:53 GMT

أنشيلوتي يعلن اعتزال التدريب بنهاية مشواره مع ريال مدريد

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه سيعتزل التدريب بنهاية مشواره مع النادي الملكي. ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي، البالغ من

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه سيعتزل التدريب بنهاية مشواره مع النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي، البالغ من العمر 63 عاما، في يونيو 2024، ما يعني أنه سيعتزل بعد عامين، ما لم يجدد عقده، أو يغير رأيه بتدريب ناد آخر.

وقال أنشيلوتي: ”لدي شغف بهذه الرياضة والحماس لتدريب أفضل فريق في العالم، إنها لحظة جميلة جدًا، أعرف أنه سيأتي يوم وأُغادر، وأريد أن أبتعد عن ذلك اليوم قدر الإمكان، أنا سعيد بتدريب هذا النادي“.

ويملك أنشيلوتي مسيرة تدريبية حافلة، فقد أشرف على يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وتشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد (مرتين).

وعلى مستوى الألقاب يملك أنشيلوتي 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كل من الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني.

كما حقق أنشيلوتي لقبين في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كل من كأس إسبانيا وكأس إيطاليا، ولقبا في كل من كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الألماني، ولقبا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

واختير أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم في 2006 و2014.

ويوم أمس أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء ثلاثة مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم الماضي، حيث يتنافس أنشيلوتي مع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

ويبدو أنشيلوتي الأقرب لنيل الجائزة بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.

في حين اكتفى غوارديولا بقيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي فاز فيه ليفربول مع كلوب بكأسي الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وتغلب أنشيلوتي مع ريال مدريد على مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (6/5 بنتيجة إجمالية)، وعلى ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة 1/0.

ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الليغا بمواجهةألميريا غدا الأحد.

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