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رياضة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 10:19 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 11:10 GMT

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

تستعد جماهير كرة القدم العربية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد، والذي ينقل على شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية". وتفتتح منافسات الدوري الإيطالي للموسم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تستعد جماهير كرة القدم العربية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد، والذي ينقل على شبكة قنوات ”أبوظبي الرياضية“.

وتفتتح منافسات الدوري الإيطالي للموسم 2022/2023 اليوم السبت، حيث يلعب ميلان، حامل لقب الموسم الماضي، مع أودينيزي، كما سيلعب سامبدوريا مع أتلانتا، وإنتر ميلان، وصيف الموسم الماضي مع ليتشي، وتورينو مع مونزا اليوم السبت.

ويوم الأحد يلعب لاتسيو مع بولونيا، وفيورنتينا مع كريمونيزي، وروما أمام ساليرنيتانا، ويواجه سبيزيا منافسه إمبولي.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم الإثنين حيث يلعب نابولي مع هيلاس فيرونا، ويوفنتوس أمام ساسولو.

وأعلنت قنوات أبوظبي أن مباريات الدوري الإيطالي ستنقل على قناة ”أبوظبي الرياضية بريميوم“.

كما تنقل مباريات الكالتشيو على تطبيق ستارز بلاي في الإمارات.

وفي يوليو الماضي أعلنت شركة أبوظبي للإعلام بالمشاركة مع (STARZPLAY) نجاحهما في الحصول على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وبطولة السوبر الإيطالي لكرة القدم للمواسم الثلاثة القادمة.

وفي العام الماضي فشلت الرابطة في بيع حقوق البث بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدم دخول مالكة الحقوق السابقة بي إن سبورتس القطرية في السباق، بينما لم تفلح المفاوضات مع شركة الرياضة السعودية.

ونقلت مباريات الدوري الإيطالي في المنطقتين عبر موقع يوتيوب في الموسم الماضي بأصوات معلقين عرب عبر قناة خاصة بالرابطة.

ونال ميلان لقب الدوري الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما، ليرفع الروسينيري رصيده إلى 19 لقبا متعادلا مع إنتر ميلان، في حين نال يوفنتوس اللقب 36 مرة.

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