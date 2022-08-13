sudia

قعيد المجد

مقتل امرأة

سلمان رشدي

مروج الرحيلي

من هو الشهري

عبدالله البكري

تبرّك بعرق!
أظهر المزيد

رياضة

لماذا غاب ميسي عن قائمة الكرة الذهبية ودخل رونالدو؟
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 7:28 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 8:00 GMT

لماذا غاب ميسي عن قائمة الكرة الذهبية ودخل رونالدو؟

أثار غياب ليونيل ميسي عن القائمة المختصرة لأفضل 30 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022 الكثير من الجدل؛ لأنها المرة الأولى التي يغيب فيها

+A -A
المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثار غياب ليونيل ميسي عن القائمة المختصرة لأفضل 30 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022 الكثير من الجدل؛ لأنها المرة الأولى التي يغيب فيها النجم الأرجنتيني عن القائمة النهائية منذ 2005، بينما حطم منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي للظهور المتتالي في القائمة منذ 2004.

وحطم النجم البرتغالي رونالدو هداف مانشستر يونايتد الرقم القياسي لمرات الظهور في القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بالجائزة وذلك لمدة 18 عاما على التوالي.

وفي المقابل، لم يتم ترشيح ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات آخرها العام الماضي، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

وظهر رونالدو في القائمة المختصرة منذ 2004 وفاز بالجائزة خمس مرات فيما حقق ميسي (35 عاما) رقما قياسيا بالفوز بالجائزة سبع مرات وذلك بعدما سجل 11 هدفًا فقط لباريس سان جيرمان الموسم الماضي.

لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية حاولت تفسير أسباب استبعاد قائد الأرجنتين من هذه القائمة الطويلة ودخول رونالدو فيها، حيث كتبت في مقال عنوانه ”لماذا يغيب ميسي بينما رونالدو موجود على قائمة مرشحي الكرة الذهبية 2022؟“.

وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن تعديل ”معايير الكرة الذهبية“ هي السبب الأول نظرا لأنه في الفترة الزمنية التي تم تحديدها لوضع القائمة، لم يكن أداء ميسي كما كان متوقعًا.

كما أن عامه الأول في باريس لم يكن جيدًا، حيث أدى مستواه السيئ في موسمه الأول مع بطل فرنسا وتسجيله ستة أهداف فقط في الدوري إلى تعرضه لانتقادات واسعة خاصة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الستة عشر.

كريستيانو في القائمة بفضل أرقامه
أما بخصوص رونالدو فشرحت ”ليكيب“ قائلة إن وجود هداف مانشستر يونايتد في القائمة المذكورة التي تضم 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية جاء لأنه أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

كما سجل ستة أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر وأنهى الموسم بـ 32 هدفًا في 49 مباراة بجميع المسابقات، وكل هذه إنجازات أكثر من كافية لاستمراره في القائمة منذ 18 عاما.

وأصدرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية المسؤولة عن الجائزة قائمة مختصرة من 30 لاعبا لجائزة هذا العام التي ستمنح للفائز في حفل سيقام في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي قبل شهر واحد من انطلاق كأس العالم.

وكريم بنزيما هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة بعد مساعدة ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والأوروبي خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ومن المرشحين أيضًا روبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني.

وجاء النجم المصري محمد صلاح بين ستة لاعبين من ليفربول تم ترشيحهم لهذا الشرف، ومن بينهم لويس دياز وداروين نونيز وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو.

وضمت القائمة أيضا عدة نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الجديد وجواو كانسيلو وكيفين دي بروين وفيل فودين ورياض محرز وسون هيونغ مين وهاري كين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play