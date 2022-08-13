لماذا غاب ميسي عن قائمة الكرة الذهبية ودخل رونالدو؟

أثار غياب ليونيل ميسي عن القائمة المختصرة لأفضل 30 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022 الكثير من الجدل؛ لأنها المرة الأولى التي يغيب فيها النجم الأرجنتيني عن القائمة النهائية منذ 2005، بينما حطم منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي للظهور المتتالي في القائمة منذ 2004.

وحطم النجم البرتغالي رونالدو هداف مانشستر يونايتد الرقم القياسي لمرات الظهور في القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بالجائزة وذلك لمدة 18 عاما على التوالي.

رونالدو يحطم الرقم القياسي لترشيحات الكرة الذهبية وميسي يغيب لأول مرة https://t.co/umFPjVShEF pic.twitter.com/Qhxt0wplJW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وفي المقابل، لم يتم ترشيح ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات آخرها العام الماضي، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

وظهر رونالدو في القائمة المختصرة منذ 2004 وفاز بالجائزة خمس مرات فيما حقق ميسي (35 عاما) رقما قياسيا بالفوز بالجائزة سبع مرات وذلك بعدما سجل 11 هدفًا فقط لباريس سان جيرمان الموسم الماضي.

لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية حاولت تفسير أسباب استبعاد قائد الأرجنتين من هذه القائمة الطويلة ودخول رونالدو فيها، حيث كتبت في مقال عنوانه ”لماذا يغيب ميسي بينما رونالدو موجود على قائمة مرشحي الكرة الذهبية 2022؟“.

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز ب #الكره_الذهبيه، ميسي ونيمار غير متواجدان بينما كريستيانو رونالدو موجود. pic.twitter.com/rq5Cu6Gg1l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن تعديل ”معايير الكرة الذهبية“ هي السبب الأول نظرا لأنه في الفترة الزمنية التي تم تحديدها لوضع القائمة، لم يكن أداء ميسي كما كان متوقعًا.

كما أن عامه الأول في باريس لم يكن جيدًا، حيث أدى مستواه السيئ في موسمه الأول مع بطل فرنسا وتسجيله ستة أهداف فقط في الدوري إلى تعرضه لانتقادات واسعة خاصة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الستة عشر.

كريستيانو في القائمة بفضل أرقامه

أما بخصوص رونالدو فشرحت ”ليكيب“ قائلة إن وجود هداف مانشستر يونايتد في القائمة المذكورة التي تضم 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية جاء لأنه أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

كما سجل ستة أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر وأنهى الموسم بـ 32 هدفًا في 49 مباراة بجميع المسابقات، وكل هذه إنجازات أكثر من كافية لاستمراره في القائمة منذ 18 عاما.

على رأسهم محمد صلاح وكورتوا.. فرانس فوتبول تكشف عن المرشحين لجائزة "البالون دور" https://t.co/WxWYo55ykM pic.twitter.com/G4vRcnkDSM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وأصدرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية المسؤولة عن الجائزة قائمة مختصرة من 30 لاعبا لجائزة هذا العام التي ستمنح للفائز في حفل سيقام في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي قبل شهر واحد من انطلاق كأس العالم.

وكريم بنزيما هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة بعد مساعدة ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والأوروبي خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ومن المرشحين أيضًا روبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني.

وجاء النجم المصري محمد صلاح بين ستة لاعبين من ليفربول تم ترشيحهم لهذا الشرف، ومن بينهم لويس دياز وداروين نونيز وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو.

وضمت القائمة أيضا عدة نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الجديد وجواو كانسيلو وكيفين دي بروين وفيل فودين ورياض محرز وسون هيونغ مين وهاري كين.