رونالدو يحطم الرقم القياسي لترشيحات الكرة الذهبية وميسي يغيب لأول مرة

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الرقم القياسي لمرات الظهور في القائمة المختصرة لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بظهوره في قائمة ضمت 30 لاعبا للاختيار الأفضل بينهم في 2022 وذلك لمدة 18 عاما على التوالي.

وقال موقع إحصاءات ”سكواكا“ إن المهاجم البالغ عمره 37 عاما أكثر لاعب تم ترشيحه للجائزة عبر التاريخ بعد ظهوره في القائمة لأول مرة عام 2004..

وفي المقابل، لم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات اخرها العام الماضي، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

For the first time since 2005, Lionel Messi has not been included on the 30-man Ballon d'Or shortlist. 😲#BallondOr pic.twitter.com/TANh2OjcmN — Squawka (@Squawka) August 12, 2022

وظهر رونالدو في القائمة المختصرة منذ 2004 وفاز بالجائزة خمس مرات فيما حقق ميسي (35 عاما) رقما قياسيا بالفوز بالجائزة سبع مرات وذلك بعدما سجل 11 هدفًا فقط لباريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وأصدرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية المسؤولة عن الجائزة قائمة مختصرة من 30 لاعبا لجائزة هذا العام التي ستمنح للفائز في حفل سيقام في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي قبل شهر واحد من انطلاق كأس العالم.

وكريم بنزيما هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة بعد مساعدة ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والأوروبي خلال الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المرشحين أيضًا روبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني.

Cristiano Ronaldo has made the 30-man Ballon d'Or shortlist in every possible season since 2004. 🍷#BallondOr pic.twitter.com/BnjEOuitOJ — Squawka (@Squawka) August 12, 2022

وجاء النجم المصري محمد صلاح بين ستة لاعبين من ليفربول تم ترشيحهم لهذا الشرف ، ومن بينهم لويس دياز وداروين نونيز وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو.

وضمت القائمة أيضا عدة نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الجديد وجواو كانسيلو وكيفين دي بروين وفيل فودين ورياض محرز وسون هيونغ مين وهاري كين.

وجاء الإنجليزيان جود بيلينغهام وبوكايو ساكا من بين 10 لاعبين تم ترشيحهم لجائزة ”كوبا“ ، التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في أوروبا. ومن بين المرشحين الآخرين إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد وجافي برشلونة ولاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا.

وتم ترشيح أربعة حراس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز لجائزة ياشين ، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في أوروبا، على رأسهم البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول ومواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي والسنغالي إدورارد ميندي حارس تشيلسي والفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام هوتسبير.