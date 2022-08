رونالدو يحطم الرقم القياسي لترشيحات الكرة الذهبية وميسي يغيب لأول مرة

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الرقم القياسي لمرات الظهور في القائمة المختصرة لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بظهوره في قائمة ضمت 30 لاعبا للاختيار الأفضل بينهم في 2022 وذلك لمدة 18 عاما على التوالي.

وقال موقع إحصاءات ”سكواكا“ إن المهاجم البالغ عمره 37 عاما أكثر لاعب تم ترشيحه للجائزة عبر التاريخ بعد ظهوره في القائمة لأول مرة عام 2004..

وفي المقابل، لم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات اخرها العام الماضي، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

For the first time since 2005, Lionel Messi has not been included on the 30-man Ballon d'Or shortlist. 😲#BallondOr pic.twitter.com/TANh2OjcmN

— Squawka (@Squawka) August 12, 2022