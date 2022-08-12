بنزيما يدخل علاقة عاطفية جديدة مع الحسناء الأمريكية جوردان أوزونا

لم يعد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وصديقته جوردان أوزونا يخفيان حبهما، وذلك بعد متابعتهما بعضهما البعض بالفعل على إنستغرام فضلا عن تبادل الرسائل.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه بعد أن كشفت الصور علاقتهما قبل عدة أيام، ليس هناك شك في أنهما ارتبطا بعلاقة حب.

ويظهر بنزيما، الذي سيبلغ عامه 35 نهاية العام، حاليًا بشكل جيد للغاية داخل وخارج الملعب، حيث كان أفضل لاعبي النادي الملكي الموسم الماضي وقاده إلى لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا ثم كأس السوبر الأوروبية على حساب أينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء الماضي في هلسنكي.

وبدأت جوردان حياتها كنادلة في لاس فيغاس واليوم هي جزء من عدة وكالات لعروض الأزياء في نيويورك وميامي ولوس أنغلوس وأتلانتا في الولايات المتحدة.

ولطالما كان مهاجم ريال مدريد شديد السرية بشأن حياته العاطفية، على الرغم من أنه من المعروف أن لديه طفلين مع امرأتين مختلفتين هما كلوي دي لوناي والدة ابنته الأولى وكورا غوتييه عارضة الأزياء الفرنسية التي عاد معها لتجربة الأبوة بفضل ولادة إبراهيم عام 2017.

وظهر أول دليل على إمكانية أن ارتباط بنزيما وجوردان البالغ عمرها 32 عاما قبل بضعة أشهر عندما كانت في باريس، ويالها من مصادفة أن بنزيما كان يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الأسبوع.

وقبل عدة أيام، نشرت جوردان بعض الصور على إنستغرام تظهر فيها مع بنزيما وهما يحضنان بعضهما البعض ويستمتعون بلحظة حميمية، في وقت لاحق ظهرت صورة ثانية تظهر جزءًا من مكالمة فيديو.

وبعد فوز بنزيما بكأس السوبر الأوروبي، ردت على آخر مشاركة على إنستغرام وتابعتا بعضهما البعض، حيث يبدو أن العلاقة تسير بشكل أفضل مما كان متوقعا.

ولكن بقدر ما حاول بنزيما عدم الكشف عن هوية صديقته الجديدة، فإنه يجد صعوبة في الاختباء بعد مطاردة العديد من المصورين على يخته الفاخر حينما كان مع جوردان.

ومن ناحية أخرى، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة إن بنزيما وزميله البلجيكي وتيبو كورتوا ولاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين يتنافسون على جائزة اليويفا لأفضل لاعب في العام في موسم 2021-2022 بعد أن تصدروا قائمة مختصرة مكونة من 15 لاعبا.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 في إسطنبول في 25 أغسطس/ آب الجاري.