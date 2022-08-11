باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن مهاجم جديد بعد الرحيل الوشيك لإيكاردي

أعلن مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، اليوم الخميس، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لا يدخل في حساباته، وأكد أن النادي ”يعمل كثيراً“ لاستقدام مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن غالتييه في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي رحيل اللاعب الفرنسي الشاب أرنو كاليموندو عن الفريق لينتقل إلى رين.

وقال المدرب: ”يعمل النادي على إيجاد أفضل حل ممكن، حظي (إيكاردي) بدقائق قليلة في المواسم الماضية، وأعتقد أنه يجب أن يعيد إطلاق مسيرته“.

ويحظى الدولي الأرجنتيني المحاط بالجدل بسبب علاقته مع صديقته واندا نارا بعقد يمتد مع سان جيرمان حتى 2024.

وأكد أن النادي يعمل على استقدام مهاجم جديد، قائلاً: ”لا يمكننا أن نخطئ، لن نتعاقد مع أي أحد، يجب رؤية ما هو ممكن وما هو غير ممكن“، مؤكداً أن النادي يعمل ”كثيراً“ لإتمام هذا التعاقد.

وقال: ”أنا على اتصال مباشر مع لويس كامبوس (المستشار الرياضي) ولويس على علاقة مباشرة برئيسنا (ناصر الخليفي)“.

باريس سان جيرمان ينفي اهتمامه بالتعاقد مع راشفورد

وفي نفس الوقت نفى باريس سان جيرمان اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، رغم حرصه على التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية الشهر الحالي، لكنه لن يكون راشفورد.

يشعر مانشستر يونايتد بالارتياح حيال الموقف لأن راشفورد ملتزم بالنادي ولديه فعليًا عامان متبقيان في عقده.. عام واحد بالإضافة إلى خيار لمدة عام آخر.

ويُعتقد أن ممثلي راشفورد أجروا محادثات مع باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية.

وتعاقد بطل الدوري الفرنسي بالفعل مع لاعبين مثل ريناتو سانشيز وفيتينها وهوغو إيكيتايك هذا الصيف، كما يتفاوض للتعاقد مع فابيان رويز من نابولي، ومن المرجح أن يعتمد المزيد من التعاقدات مع لاعبين جدد على مغادرة آخرين للنادي.

ورفض باريس سان جيرمان التعليق على تقارير صحفية فرنسية تشير إلى سعيه للتعاقد مع راشفورد في ظل اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل اقتراب الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع مهاجم آخر وكان راشفورد هدفًا طويل المدى له. وأضافت الصحيفة: ”هناك تقارير تشير إلى أن الدولي الإنجليزي منفتح على القيام بهذه الخطوة. كان هناك الكثير من الحديث حول حقيقة أن لديه عاما واحدا متبقيا على عقده، لكن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك لسنة أخرى. إنه فعليًا عام آخر لذا لا يتعين على يونايتد بيعه إذا لم يرغبوا في ذلك.“

هل يستطيع يونايتد تحمل رحيل راشفورد؟

وأضافت شبكة ”سكاي سبورتس“: ”يونايتد ليس تحت أي ضغوط للبيع بهذا الخيار لتمديد عقده لسنة أخرى. بالنظر إلى المشاكل التي يواجهونها في الهجوم الآن مع الإصابات والملحمة المحيطة بكريستيانو رونالدو، لا أعرف ما إذا كان مانشستر يونايتد في وضع يفكر فيه حتى في خسارة مهاجم آخر، ليس أقله ماركوس راشفورد“.

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لدفع 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كودي غاكبو جناح أيندهوفن، حيث يحرص الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لتعزيز هجومه.

وتم التعاقد مع ليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا في الدفاع مع لاعب الوسط كريستيان إريكسن بالفعل هذا الصيف، لكن المدرب الهولندي لم يتمكن من تعزيز خطه الأمامي حتى الآن.

مع إصابة أنتوني مارسيال حاليًا والمخاوف بشأن مستقبل رونالدو ، يبحث يونايتد عن المزيد من الخيارات في خط الهجوم، وبالتالي لا يتحمل الاستغناء عن راشفورد.