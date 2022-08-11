ميلان ينسحب من صفقة حكيم زياش

ذكر موقع ”توتو ميركاتو ويب“ الإيطالي أن ميلان، بطل الكالتشيو، انسحب من صفقة التعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.

وبحسب الموقع، فإن ميلان كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع حكيم زياش، لكن الروسينيري بات الآن خارج السباق.

وكان الجناح المهاجم اسمًا بارزا في الأسابيع الأخيرة، لكنه الآن لم يعد ضمن أهداف ميلان، كما أكد الموقع على حذف فرضية عودة فرانك كيسي من برشلونة حال فشل النادي الكتالوني في تسجيل اللاعب الإيفواري على الفور، على الرغم من قضية عقد الإيفواري مع ميلان.

وأشار الموقع إلى أن ميلان يستهدف التعاقد مع أحد الرباعي أدريان تاميز (هيلاس فيرونا) وسيكو فوفانا (لانس) وبابي مطر سار (توتنهام) ورافائيل أونيديكا (ميدتيلاند).

وحتى الآن تعاقد ميلان مع ديفوك أوريجغي من ليفربول، وجونيور ميسياس من كروتوني، وشارل دي كيتيلياري من كلوب بروج.

وقالت ”espn“ إن ميلان وتشيلسي على خلاف، حيث يريد ميلان بندًا اختياريًا بشأن التوقيع مع اللاعب بشكل دائم بعد فترة الإعارة، لكن تشيلسي يفضل الالتزام بالتعاقد معه بشكل دائم.

هدف حكيم زياش نجم تشيلسي في مرمى مالمو #دوري_أبطال_أوروبا #ucl pic.twitter.com/RBQIq43TMI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 2, 2021

وانتقل حكيم زياش البالغ من العمر 29 عاما من أياكس إلى تشيلسي في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو وينتهي تعاقده مع البلوز في 2025.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن زياش لعب 83 مباراة مع تشيلسي سجل فيها 14 هدفا وصنع 10، في حين سجل 49 هدفا وصنع 80 في 164 مباراة مع أياكس.

وجلس زياش على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي مع إيفرتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل أيام، قالت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع حكيم زياش.

لكنها أوضحت أن إدارة التعاقدات في مانشستر يونايتد لا يعجبها فكرة التعاقد مع زياش الذي عمل مع تين هاغ في أياكس أمستردام بين 2017 و2020.

وبحسب ”transfermarkt“، فإن زياش لعب تحت قيادة تين هاغ 100 مباراة سجل فيها 35 هدفا وصنع 53 بواقع 8220 دقيقة، في حين لعب تحت قيادة توماس توخيل مدرب تشيلسي 65 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 6 خلال 3488 دقيقة.

وسبق لحكيم زياش أن لعب لناديي هيرينفين وتفينتي أنشخيده، قبل أن يلعب لأياكس أمستردام ثم تشيلسي.