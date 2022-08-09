صحف رياضية: 4 عقود مشتبه بها في برشلونة.. هالاند يحذر.. ومانشستر يونايتد يواجه والدة رابيو

شكلت قضية عقد الهولندي فرانكي دي يونغ مع برشلونة، وتواجد شبهة جنائية، واهتمام مانشستر يونايتد بالفرنسي أدريان رابيو، والتحدي القادم أمام ريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات واقتراب برشلونة من ماركوس ألونسو وأولمبيك مارسيليا من ألكسيس سانشيز ومهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند ولقاء موناكو وآيندهوفن في الدور الإقصائي الثالث لبلوغ دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت وكتبت “ أعد اللعبة مرة أخرى فينيسيوس ”

الصحيفة اهتمت بالدوري الإسباني وكتبت ”قائمة الانتظار في الدوري الإسباني ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على اتفاق برشلونة مع تشيلسي وماركوس ألونسو لضمه وكتبت ”ماركوس ألونسو ، نعم ”.

كما اهتمت بمشكلة عقد الهولندي فرانكي دي يونغ وأخبار برشلونة وكتبت ”4 تجديدات مشتبه بهم“ و “ ليفاندوفسكي – بيدري: اتصال كامل في الهجوم “ و “ عثمان ديمبيلي كشف عن وجه الهداف هذا الموسم ”.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد قبل لقاء السوبر الأوروبي أمام فرانكفورت وكتبت “ ريال مدريد: 100 لقب التحدي الجديد ”.

الصحيفة اهتمت بمشكلة عقد الهولندي فرانكي دي يونغ مع برشلونة وكتبت ”فرانكي دي يونغ: عقد مشتبه فيه“.

كما اهتمت الصحيفة بأتلتيكو مدريد وتألق العائد ألفارو موراتا وكتبت ”موراتا يضع نفسه كمهاجم أساسي ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اهتمام مانشستر يونايتد بالفرنسي أدريان رابيو وكتبت ”مانشستر يونايتد يواجه والدة رابيو في المفاوضات للظفر بخدماته ”.

الصحيفة تحدثت عن فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة وكتبت ”فرينكي دي يونغ التهديد برفع قضية ”.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكتبت “ يوم هالاند: نجم مانشستر سيتي يحذر من أنه سيكون أفضل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على انفصال التشيلي ألكسيس سانشيز عن إنتر ميلان بالتراضي واقترابه من أولمبيك مارسيليا وكتبت ”ألكسيس سانشيز على مقياس أولمبيك مارسيليا ”.

كما اهتمت بلقاء إيندهوفن وموناكو في إياب الدور الإقصائي الثالث للتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”موناكو على عتبة لقاء فاصل“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ويوفنتوس وكتبت ”يوفنتوس وإنتر ميلان كلها مفتوحة“ و ”سكرينيار متوازن“ و“ممفيس ديباي الهدف“.

كما اهتمت بميلان وروما وكتبت ”روما وميلان كل شيء على ما يرام “ و “ زانيولو عاد ”.