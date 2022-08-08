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رياضة

إنتر ميلان ينفصل بالتراضي عن أليكسيس سانشيز
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 19:53 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 20:50 GMT

إنتر ميلان ينفصل بالتراضي عن أليكسيس سانشيز

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، انفصاله عن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بالتراضي. وذكرت تقارير إعلامية

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المصدر: رويترز

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، انفصاله عن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بالتراضي.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن سانشيز من المقرر أن ينضم إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي في صفقة مجانية.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 109 مباريات وسجل 20 هدفا في كافة المسابقات بعد انضمامه إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد في 2019، لكنه نادرا ما شارك في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.

وقال إنتر ميلان في بيان: ”يود النادي أن يشكر ألكسيس على المواسم الثلاثة الأخيرة، التي فاز فيها الفريق بثلاثة ألقاب كبرى، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية“.

وفاز سانشيز مهاجم برشلونة وآرسنال السابق، الذي خاض 146 مباراة دولية وسجل 48 هدفا مع تشيلي، بلقب الدوري الإيطالي 2020-2021، وهو أول لقب للدوري للفريق منذ 11 عاما، كما ساعد النادي الموسم الماضي على الفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر.

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