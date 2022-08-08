سخرية من ديبالا بعد لعب ضربة ركنية سيئة وغريبة (فيديو)

ترك النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انضم إلى روما قبل أسابيع المشجعين في حيرة من أمرهم، بعد مشاهدته لعب ضربة ركنية بطريقة غريبة خلف الشباك في فوز روما 5/0 على شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأكمل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما انتقاله بشكل مجاني إلى روما الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي، وملأ المشجعون الشوارع في العاصمة الإيطالية للترحيب به.

وفي المباراة التي كانت الثانية له مع روما، سدد ديبالا ضربة ركنية بطريقة سيئة، ولجأ المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من اللقطة.

وقال أحد المعجبين: ”ديبالا جعل مدينة روما بأكملها تحييه لمجرد ضربة واحدة من أسوأ الضربات الركنية التي رأيتها على الإطلاق“.

وكتب مشجع ثان: ”ببساطة مذهلة من ديبالا. إنها لعبة مختلفة بالنسبة لهم، ديبالا ربما لعب أسوأ ضربة على الإطلاق في تاريخ كرة القدم“، وقال آخر مازحا: ”شهر مع مورينيو يكفي لإرسال رجل إلى هذا“.

وعلى الرغم من الضربة الركنية السيئة، قدم ديبالا عرضا رائعا عندما تغلب روما 5/0 على شاختار دونيتسك بفضل أهداف لورينزو بيليغريني وجيانلوكا مانشيني ويوخيم كونوبليا ونيكولو زانيولو وإدواردو بوف.

كما ظهر لاعب وسط ليفربول السابق جورجينيو فينالدوم لأول مرة مع النادي الإيطالي بعد إتمام صفقة إعارة من باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وكان نيمانيا ماتيتش سعيدا بالفوز، حيث أصر على أن روما جاهز لمباراته الافتتاحية في الدوري الإيطالي ضد ساليرنيتانا يوم الأحد.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لتلفزيون روما: ”أنا سعيد حقا لحصولي على فرصة اللعب في هذا الملعب الرائع“.

وأضاف: ”أنا سعيد لأننا فزنا. لقد عملنا بجد خلال الأسابيع القليلة الماضية. الفريق بأكمله جاهز للمباراة القادمة مع ساليرنيتانا، ستكون مباراة صعبة، لكننا فريق صعب وأعتقد أننا مستعدون“.

وتعاقد روما في السوق الصيفي مع ميل سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي سيليك، وباولو ديبالا، وجيورجينهو فاينالدوم.

واحتل روما المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وودع من ربع نهائي كأس إيطاليا، في حين نال لقب دوري المؤتمر الأوروبي، بالفوز على فينورد روتردام الهولندي في المباراة النهائية.