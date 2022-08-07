كاف: نشعر بالقلق من تصريحات رئيس نابولي "غير المسؤولة"

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بشدة تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، بشأن مشاركة اللاعبين الأفارقة بكأس أمم أفريقيا.

وصرح دي لورينتيس بأن ناديه لن يتعاقد مع لاعبين من القارة السمراء، ما لم يتنازلوا عن اللعب مع منتخباتهم الوطنية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأثار دي لورينتيس غضب مجلس إدارة ”كاف“ وعدد آخر من الأفراد قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أعلن عزمه عدم التعاقد مع لاعبين مؤهلين للمشاركة في أمم أفريقيا.

مالك نادي نابولي: سنضم لاعبين أفارقة لو تعهدوا بعدم المشاركة في أمم أفريقيا https://t.co/SVljR5doW6 pic.twitter.com/VN7ZtLjiqV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وتعرض دي لورينتيس لانتقادات واسعة النطاق بسبب تصريحاته، التي أعلن خلالها أنه لن يضم مثل هؤلاء اللاعبين، فيما يدرس ”كاف“ الأمر أيضًا.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الأفريقي أن ”كاف يشعر بقلق بالغ من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة التي أدلى بها رئيس نابولي السيد أوريليو دي لورينتيس بشأن اللاعبين الأفارقة، وكأس الأمم الأفريقية“.

وأضاف ”كاف“ أن دي لورينتيس ”أعلن أن اللاعبين الذين يتعاقدون مع نابولي يجب أن يوقعوا على تنازل عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية كشرط لاستكمال إجراءات التعاقد، ومن المرجح أن تندرج تعليقات دي لورينتيس تحت المادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)“.

وتابع: ”لذلك يحث كاف يويفا على بدء تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي، وليس لدينا شك بأن نابولي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ملتزمان، مثل الاتحاد الأفريقي، بهذه الأهداف الإنسانية العالمية“.

وتساءل كاف في بيانه: ”هل نفترض أن رئيس نابولي سيضع شروطًا تقييدية مماثلة للاعبين من أمريكا الجنوبية، وآسيا والاتحادات القارية الأخرى، بمنعهم من اللعب في بطولاتهم القارية التي تعد مهمة لتطوير كرة القدم ونموها على الصعيد العالمي؟“.

وعلى عكس العديد من البطولات القارية الأخرى، مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية، وكأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، تقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية عادة، في منتصف الموسم الأوروبي، حيث تفقد العديد من أندية ”القارة العجوز“ نجومها الأفارقة الدوليين.

وينطلق كأس العالم في قطر هذا العام في فصل الشتاء لأول مرة، بسبب استحالة إقامة المسابقة في فصل الصيف، كما جرت العادة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك.

🗣 دي لورينتس رئيس نابولي : "لا تتحدثوا معي عن لاعبي كرة القدم الأفارقة بعد الآن .. سأضمهم إلى الفريق إذا وقعوا اتفاقً بترك كأس امم أفريقيا" 🗣️ كوليبالي المنضم إلى تشيلسي ردا على تصريحات رئيس نابولي: "عندما تتحدث عن الإفارقة عليك أن تكون محترم.. عليك أن تحترم المنتخب الوطني". pic.twitter.com/UPMq22O7VR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

ويعني ذلك إقامة المونديال في منتصف الموسم، وهو ما يجعل الدوريات الأوروبية مضطرة لإيقاف منافساتها.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، في يناير (كانون الثاني) 2024 في كوت ديفوار، بعد أن تم تأجيلها، من يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2023، بسبب مخاوف الطقس.