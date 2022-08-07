ريال مدريد يشترط انفصال إيكاردي عن واندا نارا قبل التعاقد معه

تستمر مشاكل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على الصعيدين الشخصي والمهني بسبب زوجته ووكيلة أعماله ”واندا نارا“ التي اشترط ريال مدريد انفصاله عنها مهنيًا للتعاقد معه، وفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

ونفى إيكاردي شائعات بشأن بدء ”نارا“، البالغة من العمر 35 عامًا، تنفيذ إجراءات الطلاق بعد وصولها للأرجنتين وذلك إثر خيانته لها مع الممثلة الأرجنتينية يوجينا ”تشاينا“ سواريز.

وبالطبع أثرت هذه العلاقة، في حينها، على مسيرة المهاجم، البالغ من العمر 29 عامًا، في الملاعب، إذ إن المهاجم لم يتدرب لبضعة أيام مع فريقه عند اكتشاف الواقعة، الموسم الماضي، عندما سافر إلى ميلانو حيث كانت واندا، وذلك في محاولة لحل الخلاف بينهما، بالإضافة إلى أنه غاب عن عدة مباريات لنفس السبب.

والآن يُعيد التاريخ نفسه بعد تسريب مقطع صوتي قبل يومين سمعت فيه سيدة الأعمال وزوجة إيكاردي تقول إنها بدأت إجراءات الطلاق بالفعل، وقد تم استبعاد إيكاردي من قائمة فريقه باريس سان جيرمان ضد كليرمو ”لتسوية الأمور الخاصة“.

في تسريب صوتي.. واندا نارا تبدأ إجراءات الطلاق من إيكاردي https://t.co/7tQbPSgvtF pic.twitter.com/IAPYU54NDV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2022

وفي غضون ذلك، ظهرت في الساعات القليلة الماضية، ”قنبلة“ حقيقية في الأرجنتين، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضًا لإيكاردي ولكن بشرط واحد هو الابتعاد عن ”واندا نارا“ التي تدير أعماله خارج الملعب.

وبات إيكاردي قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي لا يود اللاعب الذي يريد المشاركة في كأس العالم، العام الحالي، سماعه، لكنه يبحث بالفعل عن عرض جديد يضمن له المشاركة بانتظام.

ويبحث كل من النادي، ووكيل اللاعب، عن وجهة جديدة له، لكن -على ما يبدو- لا يمكن لأحد أن يدفع له ما يدفعه سان جيرمان، فقد كان المهاجم الأرجنتيني في جولة ما قبل الموسم في اليابان ثم سافر إلى إسرائيل للعب كأس السوبر الفرنسي ضد نانت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه ريال مدريد عن مهاجم بديل للفرنسي كريم بنزيما ويكون خليفة له على المدى البعيد، خاصة في ظل اقتراب لوكا يوفيتش، وبورخا مايورال، من الرحيل إلى فيورنتينا، وخيتافي، على التوالي، وكذلك ماريانو دياز، لذلك ينشغل ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم جديد.