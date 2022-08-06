أنشيلوتي وكروس على موعد مع التاريخ أمام آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي

قالت صحيفة ”ماركا“ إن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، والألماني توني كروس لاعب خط وسط النادي الإسباني، سيكونان على موعد مع التاريخ في كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت، يوم الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي على الملعب الأولمبي استاديون في هلسنكي عاصمة فنلندا.

أنشيلوتي يريد قيادة ريال مدريد للسداسية https://t.co/m3yOX1eboM pic.twitter.com/YX3GXs4vct — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

وذكرت ”ماركا“ أن أنشيلوتي سيصبح المدرب الوحيد الذي يفوز بأربع كؤوس في السوبر الأوروبي، بواقع مرتين مع ميلان، ومرتين مع ريال مدريد، حال الفوز على آينتراخت فرانكفورت.

وحقق أنشيلوتي لقبين في كأس السوبر الأوروبي مع ميلان عامي 2003 و2007، ولقبًا مع ريال مدريد في 2014.

وحاليًا يتساوى أنشيلوتي مع بيب غوارديولا، الذي حصد لقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بواقع مرتين مع برشلونة (في 2009 و2011)، ومرة مع بايرن ميونخ (في 2013).

من جانبه رفع توني كروس بالفعل 4 كؤوس في السوبر الأوروبي، بواقع 3 مع ريال مدريد (في 2014 و2016 و2017)، ومرة مع بايرن ميونخ (في 2013).

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وبحسب ”ماركا“ فإن كروس يتعادل حاليًا مع البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، ويتجاوزه فقط الإيطالي باولو مالديني الذي حصد الجائزة 5 مرات وجميعها مع ميلان.

ووفقًا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ يعتبر أن مالديني حقق 4 ألقاب لأنه لم يشارك في كأس السوبر الأوروبي، العام 2007، ويعتبر أيضًا أن توني كروس لديه 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي لأنه لم يشارك أمام إشبيليه في 2016.

ولذلك، فإنه حال تحقيق ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي 2022 سيعادل كروس رقم داني ألفيس بأربعة ألقاب.

يشار إلى أن ريال مدريد نال لقبي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، على جانب الفوز بكأس السوبر الإسباني.

وسيشارك ريال مدريد هذا الموسم في كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا، يوم 14 أغسطس، بمواجهة ألميريا.