صحف رياضية: هدية غابرييل.. هدنة مضطربة مع رونالدو.. وفودين يريد كل شيء

شكل تقديم برشلونة لمهاجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفوز بايرن ميونخ الساحق على فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني، وفوز أرسنال على كريستال بالاس في افتتاح لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بالهدنة المضطربة بين كريستيانو رونالدو ومدربه تين هاغ في مانشستر يونايتد، وفوز أولمبيك ليون على أجاسكيو في افتتاح لقاءات الدوري الفرنسي، وفتح بيب غوارديولا الباب أمام برناردو سيلفا للرحيل عن مانشستر سيتي، وأخبار سوق الانتقالات وأخبار لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”روبرت ليفاندوفسكي: إنها مرحلة جديدة رائعة“.

الصحيفة اهتمت بفوز بايرن ميونخ على فرانكفورت 6-1 في افتتاح الدوري الألماني، وكتبت: ”قبل 4 أيام من كأس السوبر الأوروبي، بايرن ميونخ يدمر منافس ريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة باللقاءات الودية للأندية الإسبانية وفوز أتلتيك بلباو على ريال سوسيداد 1-0.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتقديم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: ”ابتهاج“، و“لابورتا: إنه يوم تاريخي لقد صنعنا فريقا“، و“بيب غوارديولا يفتح الباب أمام برناردو سيلفا“، و“ماركوس ألونسو سيأتي مع بداية الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت براؤول دي توماس مهاجم إسبانيول، وكتبت: ”راؤول دي توماس يتصالح مع إسبانيول“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة مهاجمه الجديد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفا مانيا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”ماركوس ألونسو: المرحلة النهائية“، و“بيب غوارديولا يعترف أن برناردو سيلفا قد يغادر“، و“الرافعات الاقتصادية الثلاثة لا تكفي لتسجيل لاعبي برشلونة حسب رابطة الدوري الإسباني“.

كما اهتمت الصحيفة بعدم مشاركة رافائيل نادال في بطولة مونتريال للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال خارج بطولة مونتريال بسبب الإصابة“.

أس

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لمهاجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسط حضور جماهيري قياسي، وكتبت: ”الكلاسيكو لعب بالفعل“.

كما تحدثت عن لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت وحضور جماهير ألمانية كبيرة، وكتبت: ”في هلسنكي أقلية“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد تشيلسي مع المدافع الإسباني كوكوريلا من برايتون وانسحاب رافائيل نادال من بطولة مونتريال للتنس، وكتبت: ”نادال يقرر عدم المشاركة في مونتريال“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز أرسنال على كريستال بالاس 2-0 في افتتاح لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”هدية غابرييل“، و“مارتينيلي يفتتح التسجيل وجيسوس يتألق“.

الصحيفة اهتمت بالعلاقة بين تين هاغ ونجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”تين هاغ ورونالدو: هدنة مضطربة“.

كما اهتمت بتصريحات فيل فودين نجم مانشستر سيتي وكتبت: ”فيل فودين: نريد كل شيء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على أجاكسيو 2-1 في افتتاح لقاءات الدوري الفرنسي، وكتبت: ”تخصص أولمبيك ليون“.

الصحيفة اهتمت بلقاء كليمونت فوت وباريس سان جيرمان وغياب كليان مبابي للإصابة، وكتبت: ”انطلاقة دون صاروخ“.

كما اهتمت بأولمبيك مارسيليا قبل مواجهة ستاد ريمس: ”إنها تغلي في أولمبيك مارسيليا“.