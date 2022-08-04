في تسريب صوتي.. واندا نارا تبدأ إجراءات الطلاق من إيكاردي

أصبح زواج وكيلة الأعمال الشهيرة ”واندا نارا“ وزوجها ”ماورو إيكاردي“ فضيحة إعلامية، في في العام الماضي، عندما كان الزوجان على وشك الانفصال بعد خيانة لاعب باريس سان جيرمان زوجته مع تشاينا سواريز، لكن في النهاية قررا البقاء معًا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ”واندا نارا“ في بوينس آيرس حاليًا من أجل قضايا تتعلق بالعمل، لكنها ستذهب أيضًا لبدء الإجراءات اللازمة لإنهاء زواجها.

وعادت الشائعات إلى الظهور بسبب تسريب صوتي على تطبيق ”واتس أب“، حيث تشرح في التسريب، قائلة: ”حسنًا، كارمن، أتيت إلى هنا إلى الأرجنتين لأنني أقوم بإجراءات الطلاق من ماورو، أنا أقوم بتنظيم ذلك، وسأبقى بضعة أيام أخرى، وبعد ذلك سأعود وأُحضر لك التذكرة وكل ما تحتاجينه، وأقوم بتنظيم الأمور للطلاق لأنني لا أستطيع تحمّله بعد الآن، لذلك طلبت الطلاق ”.

وتم بث الرسالة الصوتية بواسطة برنامج ”Los ngeles de la Mañana“ التلفزيوني في الأرجنتين، وفيه يمكنك سماع صوت ”واندا نارا“ كما أكد مقدم البرنامج في نفس الحلقة أن الصوت محدث ولا يعرف من قام بتسريبه.

Filtran un audio en #Lam 👼 donde Wanda Nara confirma que se está divorciando de Mauro Icardi pic.twitter.com/mn6tIRPTX3 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 4, 2022

وعاد ”واندا“ و ”إيكاردي“ إلى المسار الصحيح في زواجهما الذي دام 8 سنوات بعد العام 2021 المضطرب، حيث تورط الزوجان في خلاف علني عندما اتهمت زوجها بالخيانة مع عارضة أزياء أرجنتينية.

وواندا نارا، التي كانت زوجة لزميل إيكاردي السابق في الفريق ماكسي لوبيز، أعلنت عن المشكلة الزوجية من خلال تطبيق ”إنستغرام“ أيضًا، عندما كتبت: ”عائلة أخرى دمرتها من أجل s ** g“، قبل إلغاء متابعة إيكاردي على وسائل التواصل الاجتماعي حينها.

ثم ترددت شائعات عن استراحة قصيرة بينهما قبل أن يستعيد لاعب باريس سان جيرمان زوجته مرة أخرى، ويكتب خطابًا محببًا لتخفيف التوتر بينهما.

ولدى ”واندا“ أكثر من 9 ملايين متابع على ”إنستغرام“، وبحسب ما تردد يريد إيكاردي أيضًا أن تعمل زوجته حصريًا كوكيلة أعمال له، وألا تتولى أي وظائف أخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه ”كريستوف جالتييه“ المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان بشكل نهائي على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبينهم إيكاردي.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن ”جالتييه“ استقر على الاستغناء عن الرباعي: إيكاردي، وجورجينيو فينالدوم، وإدريسا جانا غاي، وتيلو كيرير.