صحف رياضية: الآن وقت الحرب.. بيكيه يتمرد.. وغوارديولا جائع للألقاب

شكل غضب إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد من مغادرة لاعبيه ملعب اللقاء قبل نهايته، وأخبار سوق الانتقالات، ولاعبي برشلونة، واستمرار تألق الأسطورة الكرواتي لوكا مورديتش العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببداية الدوري الألماني وصراع بداية الدوري الفرنسي وجوع بيب غوارديولا للألقاب ودخول باريس سان جيرمان صفقة برناردو سيلفا.

وفيما يأتي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد وجوليس كوندي لاعب برشلونة اللذين كانا صديقين سابقا وكتبت: ”والآن وقت الحرب“.

كما تحدثت عن رغبة برشلونة التعاقد مع مدافع أتلتيك بلباو إينيغو مارتينيز وكتبت: ”فرصة في السوق“.

الصحيفة اهتمت بانطلاقة الدوري الألماني بلقاء فرانكفورت وبايرن ميونخ وكتبت: ”انطلاقة الدوري الألماني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وكتبت: ”قلعة“.

الصحيفة تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا وكتبت: ”باريس سان جيرمان يدخل سباق برناردو سيلفا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”اجتماع برشلونة من أجل ماركوس ألونسو“ و“أومتيتي وبرايثوايت دون أرقام“ و“كوندي يتدرب مع المجموعة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة التعاقد مع ماركوس أولنسو وسيزار أزبيليكويتا وكتبت: ”هجوم نهائي من أجل ألونسو وأزبيليكويتا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”باريس سان جيرمان منافس برشلونة على برناردو سيلفا“ و“اجتماع مع بيكيه وبوسكيتش من أجل خفض الرواتب“.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”أسينسيو وسيبايوس دون عروض يبقيان في ريال مدريد“.

أس

ركزت الصحيفة على الكرواتي لوكا مودريتش ومستواه في الفترة الإعدادية وكتبت: ”الأسطورة متواصلة“.

الصحيفة تحدثت عن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وكتبت: ”بيكيه يتمرد“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية الإسبانية وكتبت عن أتلتيكو مدريد وكتبت: ”غريزمان يرغب في فك الصيام أمام قادش“.

كما اهتمت بتشيلسي وكتبت: ”تشيلسي قريب من ضم كوكوريلا مقابل 68 مليون يورو“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على موقف تين هاغ من مغادرة كريستيانو رونالدو وبعض زملائه ملعب اللقاء قبل نهايته وكتبت: ”توتر“ و“حذر إريك تن هاغ كريستيانو رونالدو من أنه ”من غير المقبول“ ترك مباراة إعدادية مبكرًا“.

كما اهتمت بمانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا وكتبت: بيب غوارديولا: لا زلت جائعا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وصراع البدايات وكتبت: ”سباق منذ البداية“.

كما اهتمت بفريق باريس سان جيرمان وكتبت: ”باريس السنة السابعة“.