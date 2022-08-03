تبدأ بمباراة السوبر الأوروبي.. "يويفا" يعتمد تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، أنّ تقنية ”نصف آلية“ لكشف التسلل وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية.

وسيسمح هذا النظام بتحديد مواقف التسلل بسرعة ودقة عالية من خلال استخدام الكاميرات المتخصصة القادرة على تتبع 29 نقطة جسم مختلفة لكل لاعب.

وسيتم استخدامها في مباراة الكأس السوبر الأوروبية والمقررة في العاشر من الشهر الحالي، ودور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان سبق للاتحاد الدولي (فيفا) أن صادق على استخدام التقنية ذاتها خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وشرح روبرتو روزيتي، مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي: سيسمح هذا النظام المبتكر لطاقم العمل في تقنية الفيديو المساعد بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، وتحسين استمرارية اللعب واتساق القرارات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: ”النظام الجديد سيعمل بفضل الكاميرات المتخصصة القادرة على تتبع 29 نقطة بيانات مختلفة لكل لاعب، تم إجراء 188 اختبارا منذ العام 2020“.

وأكد روزيتي أن: النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية ووضعه حيز التنفيذ في كل ملاعب دوري أبطال أوروبا.

وأُطلق على التكنولوجيا ”نصف آلية“ (سيمي-أوتومايتد)؛ لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد ”في أيه آر“، خلافا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.