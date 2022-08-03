ما بين الحسد والاستياء.. لماذا خلقت صفقات برشلونة غضبا وتوترا لأندية أوروبا؟

أعدت العقول المشرقة في قاعة اجتماعات برشلونة خطة مع تعرض النادي للقلق المالي في الوقت الذي تأثرت فيه صناعة كرة القدم من تداعيات جائحة كوفيد-19 ، اتصل أحد المديرين التنفيذيين بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) منظم دوري أبطال أوروبا وتقدم باقتراح.

وقالت صحيفة ”ذا أتليتيك“ البريطانية إن برشلونة طلب قروضًا لتخفيف الألم الناجم عن سنوات من اتخاذ القرارات السيئة في الانتقالات والإسراف في رواتب اللاعبين، والتي تفاقمت بسبب جائحة حطمت الدخل التجاري والدخل من تذاكر المباريات.

كانت الفكرة، إذن، هي التقدم بطلب للحصول على قرض من أحد البنوك واستخدام عائدات البث المستقبلية المتوقعة من اللعب في دوري الأبطال كضمان للقرض.

كان رد اليويفا واضحا ”لا“ ، حيث أكد الاتحاد الأوروبي لمسؤول برشلونة أنه لا يمكنهم استخدام أموال بث مباريات دوري أبطال أوروبا المستقبلية لعدة سنوات كضمان لأنه لم يكن هناك ضمان بأنهم سيتأهلون للبطولة في كل موسم. هذا لأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مضمون من خلال الجدارة الرياضية، وليس الحق المكتسب.

وأعرب مسؤول برشلونة عند دهشته حقًا من الرفض، بينما قال اليويفا للصحيفة البريطانية إنه لم يتمكن من التعليق علنًا بسبب ”سرية العملية“.

على الرغم من ذلك، ربما يكون هذا هو نوع من اليأس، وفي بعض الأحيان الغطرسة التي دفعت العديد من المديرين التنفيذيين للأندية المتنافسة وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى رؤية برشلونة بالحيرة في الآونة الأخيرة.

هذا الصيف ، تطور الفضول في بعض الأندية إلى حسد واستياء، حيث أنفق برشلونة 140 مليون يورو (117 مليون جنيه إسترليني ، 142.8 مليون دولار) للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد ومهاجم بولندا روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وقلب دفاع فرنسا غول كوندي من إشبيلية. كما اختاروا أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي من تشيلسي وميلان على التوالي في صفقات مجانية.

لا يزال برشلونة يأمل في التعاقد مع لاعبين آخرين من تشيلسي هما سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.

برشلونة يثير الغضب

على طول الطريق، أثاروا غضب الأندية في جميع أنحاء أوروبا، وعلى الأخص بتفوقهم على آرسنال وتشيلسي في الحصول على رافينيا، قبل أن يتفوقوا على تشيلسي مرة أخرى في صفقة كوندي، كما أعاد برشلونة التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بعد انتهاء عقده السابق في يونيو/حزيران الماضي، بينما تغلب على غريمه اللدود ريال مدريد في ضم الشاب الواعد بابلو توري من راسينغ سانتاندير ولا يزال النادي الكتالوني يأمل في الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

وتفاقم التوتر داخل الأندية الأوروبية الكبرى بسبب الخلفية الاقتصادية غير العادية لنشاط برشلونة.

وقبل شهرين فقط، قال رئيس النادي خوان لابورتا إن فريق كامب نو ”مات سريريًا“ عندما تم انتخابه في مارس/آذار 2021، وأضاف أن برشلونة ”ظل في وحدة العناية المركزة“.

في أغسطس/آب الماضي، عقد لابورتا مؤتمراً صحفياً كشف فيه عن دين بقيمة 1.35 مليار يورو (1.13 مليار جنيه إسترليني، 1.38 مليار دولار) قبل أن يحدد كيف شكلت التزامات رواتب النادي 103 في المئة من الدخل (حتى بعد أن ترك ليونيل ميسي النادي بمجرد انتهاء عقده).

وحصل النادي على قرض بقيمة 80 مليون يورو لتغطية أجور اللاعبين في وقت سابق من العام. كانت هناك حاجة إلى حد ائتماني آخر بقيمة 550 مليون يورو من Goldman Sachs لإعادة هيكلة ديون النادي.

ووافق المدافع جيرارد بيكيه على خفض أجره الصيف الماضي حتى يتمكن برشلونة بالفعل من تسجيل إيريك جارسيا وممفيس ديباي.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي فيران ريفيرتر – الذي رحل بعد خلافات مع لابورتا – إن التدقيق المالي للنادي كشف أن برشلونة ”مفلس“ لكن ريفيتر رحل.

باختصار، كان الأمر فوضى وهو ما عبر عنه الألماني يوليان ناغلزمان المدير الفني لبايرن ميونخ في تصريحاته الأخيرة عندما قال ”برشلونة ، النادي الوحيد الذي لا يملك المال ولكنه يشتري كل لاعب يريده، لا أعرف كيف (يفعلون ذلك). إنه نوع من الغرابة والجنون ”.

طريقة برشلونة

لكن في كامب نو، يرون الأمور بشكل مختلف، وحجتهم هي أن الاستثمار سوف يدفع النمو ويعزز عودة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

لا يوجد نقص في عدد المراقبين داخل كرة القدم الذين ينظرون إلى فترة الانتقالات الحالية التي عانى فيها لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ بقلق حقيقي.

دي يونغ، الذي انضم من أياكس مقابل 65 مليون جنيه إسترليني قبل ثلاث سنوات، يُعتبر الآن غير ذي جدوى وقد ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية مرارا وتكرارا هذا الصيف كيف يحتاج النادي إلى مغادرة الهولندي من أجل تسجيل التعاقدات الجديدة مع البقاء ضمن الضوابط الاقتصادية في الدوري الإسباني.

ومع ذلك، فإن المشكلة هي أن دي يونغ لا يزال مدينًا بمبلغ 17 مليون جنيه إسترليني من الأجور المؤجلة، والتي يريد أن يتم دفعها إذا غادر النادي، بينما يتعرض لضغوط لخفض راتبه إذا ظل في النادي.

ووصف قائد مانشستر يونايتد السابق والمحلل التلفزيوني في المملكة المتحدة غاري نيفيل الأمر بـ“التنمر“ وقال إن الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم يجب أن يدعم دي يونغ.

وقال لابورتا في حديثه إلى شبكة CBS الأمريكية ”أنا أحترم جميع الآراء لكن ليست لديهم المعلومات لقول هذه التصريحات. اللاعبون الذين وقعنا معهم هذا الصيف هم استثمار. بعض الناس يعتبرونه انفاق. يفهم اللاعبون الحاليون استثماراتنا تمامًا لأن اللاعبين الذين نوقع معهم يعدلون رواتبهم وفقًا لهيكل جديد. إذا لم نفعل أي شيء، فمن المحتمل أن يختفي النادي“.

وتحدثت الصحيفة نفسها إلى العديد من جهات الاتصال في جميع أندية الدوري الإسباني، وكذلك عبر مجالس الإدارة والهيئات الإدارية ، للتأكد من الطريقة التي ينظر بها عالم كرة القدم حاليًا إلى القصة الأكثر روعة في فترة الانتقالات هذه.