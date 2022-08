مالك نادي نابولي: سنضم لاعبين أفارقة لو تعهدوا بعدم المشاركة في أمم أفريقيا

قال أوريليو دي لورنتيس، مالك نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، وأندريه زامبو لاعب وسط الكاميرون عن مباريات نابولي خلال كأس الأمم في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الحالي.

وأبلغ دي لورنتيس برنامج ”وول ستريت إيطاليا“: ”طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو في المباريات بين كأس الأمم والبطولات في أمريكا الجنوبية.. لن يضمهم (نابولي) على الإطلاق“.

وانتقد دي لورنتيس حقيقة موافقة الأندية على خوض المزيد من المباريات، مشيرا إلى بطولة أوروبية بين أكبر الأندية من البطولات الخمس الكبرى بدلا من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأضاف: ”لا يمكن لعالم كرة القدم أن يدير نفسه لأننا نقدم عرض الدمى للآخرين.. إذا تمكنا من لعب 100 مباراة، فستكون نهاية سعيدة للجميع ونحن (الأندية) مثل الحمقى نوافق على ذلك“.

Napoli president Aurelio de Laurentiis says he doesn't want any more Africans at the club unless they commit in writing to not playing at the Africa Cup of Nations.pic.twitter.com/GBfO865zVg

— Sam Street (@samstreetwrites) August 2, 2022