المونديال المئوي.. "كونميبول" يقدم "الملف الرباعي" لاستضافة مونديال 2030

قدم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ اليوم الثلاثاء، ملف الترشيح المشترك بين أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي لاستضافة مونديال 2030.

وجاء تقديم الملف في العاصمة الأوروغويانية مونتفيديو واعتبر رئيس ”كونميبول“، أليخاندرو دومينغيز أن مونديال 2030 يعد ”حلماً“ بالنسبة إلى القارة.

وقال دومينيغز: ”ستكون هناك مونديالات أكثر لكن هذه ستكون المئوية، والمئوية تحدث مرة واحدة“.

وسيتنافس هذا الملف الرباعي مع ملف إسبانيا والبرتغال لاحتضان الحدث الكروي الأهم.

وقُدم ملف الترشح تحت شعار ”المونديال المئوي“.

وكانت أول نسخة من كأس العالم قد استضافتها أوروغواي عام 1930.

وحال فاز هذا الترشيح المشترك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها أربع دول متحدة في المنطقة كأس العالم.

يذكر أن مونديال 2026 ستحتضنه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.