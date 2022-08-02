تقرير: كريستيانو رونالدو وماغواير الأكثر تعرضا للإساءة عبر تويتر

أفاد تقرير جديد نُشر اليوم الثلاثاء أن كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير ثنائي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كانا الأكثر تعرضا للإساءة على تويتر الموسم الماضي.

وتلقى ما يقرب من ثلاثة أرباع لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز رسائل مسيئة وتعرض بعضهم لإساءات يومية.

وحلل التقرير، الذي أعده معهد آلان تورينج واوفكوم باستخدام تقنية جديدة للتعرف الآلي، 2.3 مليون رسالة موجهة إلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأشهر الخمسة الأولى من موسم 2021-2022.

ووجد التقرير أن 60 ألف منشور يعد مسيئا، حيث تلقى 68 في المئة من اللاعبين في دوري الأضواء رسالة واحدة على الأقل خلال تلك الفترة.

وتلقى واحد من كل 14 لاعبا تغريدات مسيئة كل يوم، وفقا للتقرير، حيث يتم توجيه نصف عدد الرسائل المسيئة إجمالا إلى 12 لاعبا تلقوا 15 رسالة في المتوسط في اليوم.

وتلقى رونالدو 12520 تغريدة مسيئة بينما نال ماغواير8954 تغريدة، وحصل ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد أيضا، على ثالث أعلى إجمالي برصيد 2557 تغريدة.

وظهر ثمانية من لاعبي مانشستر يونايتد في المراكز العشرة الأولى.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، وجاك جريليش لاعب مانشستر سيتي، الثنائي الوحيد من خارج مانشستر يونايتد ضمن المراكز العشرة الأولى.

وعلى صعيد الأندية، حصل لاعبو توتنهام على أعلى نسبة من إجمالي التغريدات المسيئة وهي 3.7 في المئة.

قال الدكتور بيرتي فيدجن المعد الرئيسي للتقرير ورئيس قسم السلامة على الإنترنت في معهد آلان تورينج ”تكشف هذه النتائج الصارخة عن مدى تعرض لاعبي كرة القدم للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

”في حين إن معالجة الإساءة عبر الإنترنت أمر صعب، لا يمكننا تركه دون التصدي له. يجب عمل المزيد لإيقاف أسوأ أشكال المحتوى بما يضمن للاعبين أداء وظائفهم دون التعرض للإساءة“.

ومع ذلك، لم تكن كل الأخبار سيئة. حيث كانت 57 في المئة من جميع التغريدات إيجابية تجاه اللاعبين.

وردا على ذلك، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن متحدث باسم تويتر ترحيبه بالدراسة، لكنه قال إن شركته نفذت مجموعة من ميزات الأمان لمنع مثل هذه المنشورات من الوصول إلى الأفراد.