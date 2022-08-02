صحف رياضية: يبدو الأمر سيئا لكريستيانو رونالدو.. واجتماع من أجل دي يونغ

شكل تفعيل برشلونة للرافعة الاقتصادية الثالثة، وتطورات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومستقبل مدربة منتخب إنجلترا للسيدات المتوج بلقب أمم أوروبا، وتفاؤل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات ورحيل بورخا مايورال نحو خيتافي وتقديم برشلونة للمدافع كوندي والصعوبات التي يواجهها مدرب أولمبيك مارسيليا وتعاقد السائق الإسباني فرناندو ألونسو مع فريق جديد في الفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإسباني فرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان وكتبت: ”انحراف ألونسو“.

كما تحدثت عن برشلونة وتفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة وكتبت: ”الرافعة الاقتصادية الثالثة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكتبت: ”أنشيلوتي متفائل بشكل كبير“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتقديم المدافع الفرنسي كوندي وكتبت: ”كوندي: أنا هنا من أجل تشافي“ و ”لابورتا يفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة مقابل 100 مليون يورو“ و ”اجتماع من أجل فرانكي دي يونغ“ و ”كوكوريلا يمكن أن يفتح الباب لصفقة ماركوس ألونسو“.

الصحيفة اهتمت بالسائق الإسباني فيرناندو ألونسو وكتبت: ”فيرناندو ألونسو يتعاقد مع أستون مارتين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة مدافعه الجديد الفرنسي كوندي وكتبت: ”كوندي مجنون برشلونة“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت: ”برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة.. 100 مليون يورو مقابل 25 في المئة من استوديوهات برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”مايورال ينتقل لخيتافي، راؤول دي توماس إمكانية في حال رحيل ماريانو دياز“.

كما اهتمت بتعاقد سائق الفورمولا وان الإسباني فرناندو ألونسو مع فريق أستون مارتين“.

آس

ركزت الصحيفة على تغيير فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان فريقه الموسم القادم وكتبت: ”انحراف“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”بورخا مايورال يرحل نحو خيتافي“ و ”سيميوني: نحتاج مدافع وسط خامسا“ و ”خوان لابورتا يخرج صدره“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا المتوج بلقب أمم أوروبا للسيدات ومصير مدربته الهولندية سارينا ويجمان وكتبت: ”قالت لوسي برونز للمدربة سارينا ويجمان: واكبي نجوم منتخب إنجلترا حتى المجد في كأس العالم“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وكتبت: ”يبدو الأمر سيئا لكريستيانو رونالدو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا وصعوبات مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا: تودور يتواجد في وضعية صعبة مبكرا“.

كما اهتمت بلقاء إيندهوفن وموناكو في الدور الإقصائي الثالث لدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ثأر موناكو“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت عن نابولي: ”جياكومو راسبادوري ينقذ نابولي“، وعن يوفنتوس كتبت: ”ميرتينز يتحرك نحو يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بميلان وكتبت: ”حامل لقب الدوري الإيطالي لا يخاف أحدا، ميلان يرغب في العودة للفوز باللقب“.