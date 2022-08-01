أدخلها المستشفى.. لاعب أرجنتيني يعتدي بوحشية على حكمة أشهرت له بطاقة حمراء (فيديو)

ألقي القبض على لاعب أرجنتيني بعد اعتدائه على حكمة مما تسبب في دخولها المستشفى؛ إثر إشهارها بطاقة حمراء في مباراة بدوري الدرجة الثالثة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن كريستيان تيرون ظهر أمام الكاميرات وهو يركض نحو الحكمة دلما كورتادي ويمنحها لكمة على رأسها من الخلف أثناء تسجيل البطاقة الحمراء لتسقط على الأرض على الفور.

Cristian Tirone es el jugador de fútbol que le pegó a traición, desde atrás y en la cabeza a la árbitro del partido que jugaban Independencia de Chávez y Deportivo Garmense. El jugador fue aprehendido y será indagado por lesiones en el marco de un espectáculo deportivo. pic.twitter.com/P801psbThC — Mauro Szeta (@mauroszeta) August 1, 2022

ووقفت الحكمة المصدومة على قدميها بعد لحظات عندما دفعتها إحدى مساعداتها بعيدًا قبل أن تندفع الشرطة إلى أرض الملعب لاعتقاله بعد صراع، بينما تم نقل الحكمة إلى المستشفى بعد إيقاف المباراة لكنها غادرت المستشفى بعد الخضوع للفحص والتأكد من سلامتها.

ووقع الهجوم، يوم الأحد، خلال مباراة من الدرجة الثالثة في مدينة تريس أرويوس في مقاطعة بوينس آيرس.

وكانت الحكمة كورتادي (30 عاما) قد أشهرت بطاقة حمراء للاعبين بعد ارتكاب خطأ بما في ذلك تيرون، وتلقى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يلعب في فريق يُدعى ديبورتيفو جارمينيسي، البطاقة وبدأ في إهانة الحكمة قبل ثوانٍ من الاعتداء عليها.

وقالت كورتادي بعد الهجوم: ”أنا في حالة ذهول قليلًا بعد ما حدث لكنني بخير، أتلقى دعم الزملاء والعائلة. لقد أمرني الأطباء بالراحة. كانت الضربة على رقبتي بقبضته القوية، وآذيت مرفقي عندما ارتطمت بالأرض. لقد منحت بطاقة حمراء لتيرون؛ لأنه أهانني وذلك عندما هاجمني.

”لم أكن أتوقع ذلك لأنني كنت أكتب اسمه عندما شعرت بالضربة. لقد سقطت على الأرض ولا أستطيع تذكر أي شيء آخر بعد ذلك“.

وأضافت الحكمة: ”ما زلت أتعامل مع ما حدث. كل ما أريده هو العدل. الجنس وما إذا كان هذا قد تم لرجل أو امرأة لا يهم هنا. المهم هو أنه لا يوجد هذا المستوى من العدوانية في كرة القدم أو في أي مكان آخر. أناس مثل هذا الرجل ليس لهم مكان في كرة القدم. لقد خرجت من الأمر بخير ولكن كان يمكن أن يحدث ما هو أسوأ بكثير“.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون اليوم لاتخاذ قرار بشأن كيفية معاقبة تيرون، مع مناقشة فرض حظر مدى الحياة باعتباره الاحتمال الأرجح.

وقال إدواردو أباريسيو، رئيس وكالة منع العنف في الرياضة، إنه تحدث إلى الحكمة وأكد لها أن ”الاتهام برمته“ يقع على عاتق تيرون.

وقال النادي الذي يلعب له تيرون في بيان: ”ندين تصرفات لاعبنا التي تتعارض مع الروح التي ننوي غرسها من خلال ممارسة هذه الرياضة. نود أن نظهر تضامننا مع الحكمة التي تعرضت للاعتداء ونعتذر لها عن ما حدث“.