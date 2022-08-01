تطورات أزمة رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال حريصًا على مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، وأفادت بأن النادي الإنجليزي يخطط لاستبداله باعتباره اللاعب الأعلى ربحًا في الفريق الأول.

ووفقا للصحيفة، فإن مانشستر يونايتد يخاطر بإثارة غضب رونالدو بشكل أكبر مع خطط لاستبداله باعتباره اللاعب الأعلى ربحًا في النادي هذا الموسم.

هدفكم جني الأرباح.. كريستيانو رونالدو يرد على "الأكاذيب" المتعلقة بمستقبله مع مانشستر يونايتد https://t.co/I2Gv6uwOXp pic.twitter.com/Z7B3kxGuYX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

ويواصل مانشستر يونايتد سعيه للحصول على الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة، بعد أن اتفق الناديان على رسوم نقل أولية قدرها 56.2 مليون جنيه إسترليني بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن صفقة دي يونغ، وأنه واثق من حدوث انفراجة في محاولاته للتعاقد مع لاعب خط الوسط هذا الشهر.

ويتزامن هذا مع عزم كريستيانو رونالدو على مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف بعد عدم مشاركته في جولة ما قبل الموسم في آسيا ”لأسباب عائلية“.

وظهر النجم البرتغالي لأول مرة تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أمس الأحد، حيث تعادل اليونايتد 1/1 مع رايو فاليكانو في أولد ترافورد.

وبعد استبداله في استراحة ما بين الشوطين تم تصوير رونالدو بعد ذلك وهو يغادر أولد ترافورد قبل نهاية المباراة متجهًا نحو موقف السيارات في الملعب.

رد فعل مشجعي مانشستر يونايتد على أول مشاركة لكريستيانو رونالدو بعد طلب الرحيل https://t.co/Vrk9lnuxkR pic.twitter.com/LPhIQLkFF2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2022

وعرض خورخي مينديز وكيل رونالدو موكله على أندية أوروبية هذا الصيف، لكنه لم يتمكن من العثور على مشتر للمهاجم، وكان رونالدو منزعجًا من خفض راتبه في مانشستر يونايتد بعد أن تعرض كل لاعب في الفريق لخفض الراتب بنسبة 25% من أجره الأسبوعي بسبب فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما أكدت ”ميرور“.

وبعد أن وقع رونالدو عقدًا مقابل الحصول على 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا الصيف الماضي، انخفض راتب اللاعب الأسبوعي إلى 360 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يحاول إقناع دي يونغ بالتوقيع له مقابل أجر أسبوعي قدره 450 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت ”ميرور“ أنه إذا كان هذا التقرير صحيحا فإن اللاعب الهولندي سيربح 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أكثر من رونالدو.