الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في كأس السوبر الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة صعبة وقوية ضد نانت في بطولة كأس السوبر الفرنسي مع افتتاح منافسات الموسم الجديد (2022-2023).

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ونانت في كأس السوبر الفرنسي، في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 2) بصوت المعلق حسن العيدروس.

تفوق باريسي

يلعب باريس سان جيرمان بوصفه بطل الدوري ضد نانت الذي حقق لقب الكأس في الموسم الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر برصيد 10 مرات آخرها عام 2020 وهو الأكثر تحقيقاً للبطولة بشكل متتالي بواقع 8 ألقاب.

وحقق نانت لقب السوبر الفرنسي مرتين فقط في تاريخه عامي 1999 و2001.

ويشارك نانت للمرة الـ15 في بطولة السوبر الفرنسي بينما يظهر نانت للمرة الخامسة.

وفاز نانت في آخر لقاء ضد باريس سان جيرمان يوم الـ19 من فبراير الماضي بنتيجة 3-1.

أسلحة باريس سان جيرمان

يتطلع باريس سان جيرمان لافتتاح الموسم بتحقيق لقب كأس السوبر الفرنسي خاصة بعد التغييرات التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأسندت إدارة باريس سان جيرمان منصب المدير الرياضي إلى لويس كامبوس، كما تم تعيين المدير الفني كريستوف جالتييه خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

ويغيب عن صفوف باريس سان جيرمان أحد أبرز نجومه، وهو كيليان مبابي بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة ضده من الموسم الماضي.

وغابت التعاقدات الضخمة والصفقات الرنانة عن ميركاتو باريس سان جيرمان حتى الآن، فاكتفى العملاق الباريسي بضم فيتينها لاعب وسط بورتو البرتغالي.

وانضم أيضًا إلى صفوف باريس سان جيرمان نوردي موكيلي ظهير أيمن لايبزيج الألماني وهوجو إيكتيكي مهاجم رين الفرنسي كما يعود بابلو سارابيا بعد نهاية إعارته وأيضًا نونو مينديس.

ورحل عن صفوف باريس سان جيرمان اللاعب الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا بجانب رحيل ألفونسو أريولا حارس المرمى.

وقال كريستوف جالتييه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ الأهم أن نحقق الانتصار ، أبحث عن تقديم إضافة للفريق والأمر لا يتعلق بكون الفريق يعود لأصوله الفرنسية أو جعله كذلك بشكل أكبر“.

