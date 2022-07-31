الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في كأس السوبر الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة صعبة وقوية ضد نانت في بطولة كأس السوبر الفرنسي مع افتتاح منافسات الموسم الجديد (2022-2023).

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ونانت في كأس السوبر الفرنسي، في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 2) بصوت المعلق حسن العيدروس.

تفوق باريسي

يلعب باريس سان جيرمان بوصفه بطل الدوري ضد نانت الذي حقق لقب الكأس في الموسم الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر برصيد 10 مرات آخرها عام 2020 وهو الأكثر تحقيقاً للبطولة بشكل متتالي بواقع 8 ألقاب.

وحقق نانت لقب السوبر الفرنسي مرتين فقط في تاريخه عامي 1999 و2001.

ويشارك نانت للمرة الـ15 في بطولة السوبر الفرنسي بينما يظهر نانت للمرة الخامسة.

وفاز نانت في آخر لقاء ضد باريس سان جيرمان يوم الـ19 من فبراير الماضي بنتيجة 3-1.

أسلحة باريس سان جيرمان

يتطلع باريس سان جيرمان لافتتاح الموسم بتحقيق لقب كأس السوبر الفرنسي خاصة بعد التغييرات التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأسندت إدارة باريس سان جيرمان منصب المدير الرياضي إلى لويس كامبوس، كما تم تعيين المدير الفني كريستوف جالتييه خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

ويغيب عن صفوف باريس سان جيرمان أحد أبرز نجومه، وهو كيليان مبابي بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة ضده من الموسم الماضي.

وغابت التعاقدات الضخمة والصفقات الرنانة عن ميركاتو باريس سان جيرمان حتى الآن، فاكتفى العملاق الباريسي بضم فيتينها لاعب وسط بورتو البرتغالي.

وانضم أيضًا إلى صفوف باريس سان جيرمان نوردي موكيلي ظهير أيمن لايبزيج الألماني وهوجو إيكتيكي مهاجم رين الفرنسي كما يعود بابلو سارابيا بعد نهاية إعارته وأيضًا نونو مينديس.

ورحل عن صفوف باريس سان جيرمان اللاعب الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا بجانب رحيل ألفونسو أريولا حارس المرمى.

وقال كريستوف جالتييه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ الأهم أن نحقق الانتصار ، أبحث عن تقديم إضافة للفريق والأمر لا يتعلق بكون الفريق يعود لأصوله الفرنسية أو جعله كذلك بشكل أكبر“.

وأضاف:“ في مجال التدريب لا تتوقف الضغوط، علينا أن نعمل وأن نفوز بالألقاب وسأمنح الفريق الوقت للوصول إلى التوليفة المناسبة وتحقيق الفوز بالبطولات“.

ويعتمد باريس سان جيرمان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه ثلاثي خط الدفاع سيرجيو راموس وبريسنل كيمبمبي وماركينيوس.

ويقود خط الوسط فيتينها وبجواره ماركو فيراتي ويمينًا أشرف حكيمي ويسارًا نونو مينديس، بينما يقود خط الهجوم ليونيل ميسي وبابلو سارابيا ونيمار.

أحلام نانت

يطمع نانت في مباراة السوبر الفرنسي لإضافة لقب جديد لخزائن بطولاته خاصة بعدما فاز الفريق بلقب الكأس في نهاية الموسم الماضي.

وقال المدرب أنطوان كومبواريه المدير الفني لفريق نانت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز باللقب وحصد البطولة رغم إدراكه مدى صعوبة المهمة في مواجهة باريس بكافة نجومه.

وتعاقد نانت مع موسى سيسوكو لاعب وسط واتفورد الإنجليزي بجانب مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة وإيفان جيساند مهاجم نيس الفرنسي على سبيل الإعارة.

ويعتمد نانت على تشكيلة تضم حارس المرمى ألبان لافونت وأمامه خماسي خط الدفاع جيان كارليس كاستيليتو وأندري جيروتو ونيكولاس بالوا ويمينًا سيباستيان كورشيا ويسارًا كونتين ميرلين.

ويقود خط الوسط موسى سيسوكو وبجواره صامويل موتوسامي ويمينًا لودوفيتش بلاس ويسارًا موسيس سيمون مع المهاجم إيفان جيساند أو مصطفى محمد.

𝗧𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 🟡🟢 Hier, les derniers réglages ont été peaufinés, rendez-vous à 20h pour le premier match officiel de la saison 🔜#OnEstNantes I #TDC2022 pic.twitter.com/4762MMRRrH — FC Nantes (@FCNantes) July 31, 2022

وقال أحمد أبو مسلم ظهير أيسر ستراسبورغ الفرنسي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية في بداية الموسم بين باريس سان جيرمان، الذي يطمع في حصد اللقب وخاصة مع تغيير المدير الفني كريستوف جالتييه.

وأوضح أن المباراة ستكون فرصة مهمة ،أيضًا، للمهاجم مصطفى محمد الذي انتقل أخيرًا إلى نانت وبالتالي سيكون بحاجة لفرصة لإثبات ذاته سريعًا.