صحف رياضية: داروين يحجب هالاند.. لابورتا يحطم رقمه في التعاقدات.. صدام في ويمبلي

شكل فوز ليفربول بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد، وتألق الفرنسي عثمان ديمبيلي في اللقاءات الودية لبرشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنهائي أمم أوروبا للسيدات بين منتخب إنجلترا ومنتخب ألمانيا وأخبار سوق الانتقالات واللقاءات الودية التي شهدت هزيمة إشبيلية 6-0 أمام آرسنال وفوز أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد 1-0 وجائزة المجر للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد 1-0 بهدف للبرتغالي جواو فيليكس وكتبت: ”البرتغالي.. خذ رقم 7 واخرج“.

الصحيفة تحدثت عن المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني وكتبت: ”كيلليني: يسحرني أنشيلوتي“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”خوان لابورتا يحطم رقمه في التعاقدات“.

كما اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان وكتبت: ”سانز يضيع مركز الانطلاق الأول“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”ديمبيلي قلب برشلوني“ و ”هجوم من أجل التعاقد مع أزبليكويتا وماركوس ألونسو“ و ”برشلونة ويوفنتوس يتفاوضان من أجل ممفيس ديباي“ و ”سيلتا فيغو يعلن التعاقد مع منغويزا“ و ”أولمبيكوس يرغب في أومتيتي“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة إشبيلية أمام آرسنال 6-0 في لقاء ودي وكتبت: ”سخيف إشبيلية في لندن“.

كما اهتمت بفوز ليفربول بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي 3-1 وكتبت: ”ليفربول ينتزع أول لقب من مانشستر سيتي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة وتألقه في اللقاءات الودية وكتبت: ”عثمان ديمبيلي الجديد“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”لوس أنجلوس غلاكسي يرغب في التعاقد مع ريكي بويج“ و ”منغويزا يكمل تعاقده مع سيلتا فيغو لأربعة مواسم“.

كما اهتمت بفوز ليفربول بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي 3-1 وكتبت: ”داروين نونيز يعطي الكأس الخيرية لفريق ليفربول“.

كما اهتمت أيضا بفوز أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد 1-0 في لقاء ودي، ونهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”إنجلترا وألمانيا يلعبان من أجل اللقب في ويمبلي“.

آس

ركزت الصحيفة على دوري أبطال أوروبا وقيام الأندية الكبرى بتعزيز صفوفها بصفقات كبيرة وكتبت: ”دوري أبطال أوروبا الأغلى“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد 1-0 وكتبت: ”النجم البرتغالي هو جواو فيليكس“.

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على إشبيلية 6-0 في لقاء ودي وكتبت: ”ضربة قوية لإشبيلية“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة المجر للفورمولا وان وكتبت: ”روسيل يخطف مركز الانطلاق الأول من سانز في اللفة الأخيرة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نهائي أمم أوروبا للسيدات بين منتخب إنجلترا ومنتخب ألمانيا وكتبت: ”عدو قديم“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي 3-1 وكتبت: ”داروين يحجب هالاند“.

الصحيفة اهتمت بعودة كريستيانو رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد وكتبت: ”لا تمزح الملك عاد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونانت وكتبت: ”صفحة جديدة“.

كما تحدثت عن طواف فرنسا للسيدات في الدراجات الهوائية وفوز الهولندية فان فلوتين وكتبت: ”فان فلوتين لا تقاوم“.

الصحيفة اهتمت بنهائي أمم أوروبا للسيدات بين ألمانيا وإنجلترا وكتبت: ”صدام في ويمبلي“.

كما اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان وكتبت: ”روسيل المفاجأة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وسوق الانتقالات وكتبت: ”أليغري يوفنتوس يشتري مرة أخرى“ و ”سيدة التسوق المزدوج“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإيطالية الودية، تعادل إنتر ميلانو وأولمبيك ليون 2-2، وفوز روما على توتنهام 1-0 وكتبت: ”مورينيو سعيد“ و ”روما تهزم كونتي وتأخد فينالدوم، وعلى بعد خطوة من بيلوتي“.

كما اهتمت بفوز ليفربول على مانشستر سيتي 3-1 والتتويج بكأس الدرع الخيرية وكتبت: ”عرض من نونيز وضبابية هالاند وبيب غوارديولا ينهزم أمام كلوب“.