أهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس (فيديو)

فاز ريال مدريد 2-صفر على يوفنتوس وديا في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة اليوم الأحد.

افتتح كريم بنزيما التسجيل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 19 وأكد ماركو أسينسيو الانتصار في الدقيقة 69 بعد أداء مقنع من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة الأساسية التي هزمت ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو أيار الماضي.

واستفاد ريال مدريد من تجربة جادة قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبية في العاشر من أغسطس آب المقبل في فنلندا.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال مدريد 1-صفر من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي.