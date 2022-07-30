لماذا ترفض الأندية الكبرى التعاقد مع كريستيانو رونالدو؟

لا يوجد سبب واضح لرفض كل الأندية الكبيرة في أوروبا التعاقد مع كريستيانو رونالدو الذي يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا وكلف مدير أعماله ومواطنه البرتغالي خورخي مينديز بإيجاد فريق له.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير مطول عن رونالدو أن ميونخ وباريس ومدريد كانت من بين العواصم الأوروبية التي بدا فيها اسم النجم البرتغالي قويًا، لكن يبدو أن لا أحد يريد كريستيانو. يبدو أن لا أحد يريد المهاجم الذي سجل 815 هدفًا ويبلغ متوسط​​ عدد أهدافه 0.73 هدفًا في المباراة الواحدة في آخر 20 عامًا.

بايرن ميونخ

كان الفريق الألماني من أوائل الأندية التي كشفت علانية أن كريستيانو لم يكن جزءًا من خططهم. على حد تعبير رئيسها التنفيذي، أوليفر كان، يؤكد البافاريون أننا ”توصلنا إلى استنتاج مفاده بأنه على الرغم من كل التقدير الذي نشعر به تجاهه جميعًا، فإنه لن يتناسب مع فلسفتنا الحالية“.

باريس سان جيرمان

لقد رأوا في باريس أن الجمع بين مجموعة من نجوم العالم أمر لا يأتي بنتيجة جيدة؛ لذلك قرروا تغيير الاستراتيجية ومسار التخطيط. بالفعل بدون المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو في النادي، أشار ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد كريستوفر غالتييه إلى أن الفريق يبحث عن التزام أكبر بالرياضة، وأن كريستيانو رونالدو لا يناسب الفكر الجديد.

تشيلسي

من الخيارات الأخرى التي تعامل معها مينديز بتغيير ”أحمر“ مانشستر إلى ”أزرق“ لندن. قد يغري خيار اللعب مع بطل أوروبا الموسم قبل الماضي كريستيانو ، لكن العديد من وسائل الإعلام تشير إلى أن المهاجم البرتغالي لا يعجب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، وبالتالي لا مكان له في النادي اللندني أيضًا.

لا ريال ولا أتلتيكو

فيما يتعلق بالعودة إلى عاصمة إسبانيا، هناك سيناريوهان تم تقديمهما للبرتغالي: ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد. والنادي الذي كان بمثابة منزلة لم يكن من الممكن التفكير في عودة أفضل هداف في تاريخه في أي وقت، وفي أتلتيكو مدريد كان هناك الكثير ممن أعربوا عن رفضهم لوصول كريستيانو.

وقد أصدرت مجموعة جماهير أتلتيكو بيانا أعربت فيه عن ”رفضها المطلق“ لإمكانية ضم كريستيانو رونالدو ، حيث يمثل المهاجم البرتغالي ”نقيض القيم التي تشكل بصماتنا. أتلتيكو“. بالإضافة إلى ذلك أعلن رئيس النادي إنريكي سيريزو إغلاق الصفقات الصيفية خلال حفل تقديم ناهويل مولينا.

ضد أتلتيكو لا ولكن ضد رايو نعم

في مانشستر، يتجلى الهدوء في غيابه. تم استبعاد كريستيانو من قائمة المدير الفني الهولندي إريك تن هاغ للمباراة الودية التي سيلعبها الفريق ”الأحمر“ ضد أتلتيكو مدريد في أوسلو.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بعد ساعات قليلة فقط، أعلن كريستيانو عبر إنستغرام أنه سيكون متاحًا يوم الأحد للعب مباراة ودية ضد رايو فاليكانو في الساعة الـ5 مساءً على ملعب أولد ترافورد.

ورغم أن شهر أغسطس/آب على وشك أن يبدأ لكن لا يزال كريستيانو رونالدو يبحث عن خروج محتمل من الفريق الذي شهد تحوله إلى نجم كبير في بداياته.