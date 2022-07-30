القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

يستعد ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لمواجهة قوية أمام منافسه يوفنتوس الإيطالي في مباراة ودية، اليوم السبت.

وتقام المباراة على ملعب روز بول في مدينة باسادينا بالولايات المتحدة، الساعة 05:00 بتوقيت مكة المكرمة، 04:00 بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. اشتباك بين اللاعبين بعد تدخلات قوية (فيديو) https://t.co/TzoPbnRlBk pic.twitter.com/YlIni7qTrI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

وتنقل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس على قناة الرابعة الرياضية العراقية.

وتقابل الفريقان صيف عام 2018 في الولايات المتحدة أيضا وفاز ريال مدريد 3/1، علما أن آخر مواجهة رسمية بين الفريقين كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018 حيث فاز ريال مدريد 6/3 في مجموع المباراتين.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد ريال مدريد مع الثنائي أنتونيو روديغر، في صفقة انتقال حر، وأوريلين تشواميني من موناكو، في حين رحل عن الفريق غاريث بيل ولوكا يوفيتش ومارسيلو وإيسكو وتاكيفوسا كوبو وفيكتور شوست.

أما يوفنتوس فقد استعاد بول بوغبا في صفقة انتقال حر (مصاب حاليا)، وأنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر أيضا، وبريمر من تورينو، وفي حين رحل عنه ماتياس دي ليخت وباولو ديبالا وآرون رامزي وفيديريكو بيرنارديسكي وميريح ديميرال وجورجيو كيلليني ودوغلاس كوستا.

وفاز يوفنتوس على تشيفاس المكسيكي 2/0 ثم تعادل مع برشلونة وديا، في حين خسر ريال مدريد 0/1 أمام برشلونة، ثم تعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي 2/2.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الأربعاء 10 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي، على أن يفتتح حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بمواجهة ألميريا يوم 14 أغسطس.

أما يوفنتوس فمن المقرر أن يلعب مع أتلتيكو مدريد، يوم الأحد 7 أغسطس، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإيطالي يوم 15 أغسطس بمواجهة ساسولو.