صحف رياضية: أنشيلوتي يقلد كاسيميرو.. برشلونة الأحلام.. ونيمار الحقيقي

شكلت اللقاءات الودية لريال مدريد وبرشلونة، وإعلان كريستيانو رونالدو عودته للعب رفقة مانشستر يونايتد من خلال لقاء ودي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم السبت.

كما اهتمت الصحف بلقاء الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، وتعاقد برشلونة رسميا مع جوليس كوندي، وتصريحات خوان لابورتا حول ميسي، ومستوى البرازيلي نيمار في اللقاءات الإعدادية رفقة باريس سان جيرمان، وطواف فرنسا للسيدات.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد والبرازيلي كاسيميرو الذي يبحث أنشيلوتي عن تعويضه بتشواميني في المستقبل بنفس الدور وكتبت: ”أنشيلوتي يقلد كاسيميرو“.

الصحيفة تحدثت عن سوق انتقالات أتلتيكو مدريد وكتبت: ”سيريزو: ناهويل مولينا القطعة الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بنتائج اللقاءات الودية للأندية الإسبانية ولقاء برشلونة الودي أمام نيويورك ريد بولز الأمريكي.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتصريحات خوان لابورتا حول عودة ليونيل ميسي واللقاء الودي أمام نيويورك ريد بولز وكتبت: ”التعاقد مجددا مع ميسي“ و“الاختبار الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية“ و“كوندي يجتاز الفحص الطبي ويوقع رسميا“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي ونجمه البرتغالي برناردو سيلفا المطلوب من برشلونة وكتبت: ”مانشستر سيتي يملك بديلا لبرناردو سيلفا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد التعاقدات الأخيرة وأخبار الفريق وكتبت: ”برشلونة الأحلام“ و“التعاقد رسميا مع كوندي“.

الصحيفة اهتمت باللقاءات الودية للأندية الإسبانية وكتبت عن لقاء برشلونة ونيويورك ريد بولز: ”جولة ختامية في مانزانا الكبير“ وعن لقاء ريال مدريد ويوفنتوس كتبت: ”الاختبار الأخير قبل كأس السوبر الأوروبي“.

وعن لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد كتبت: ”كريستيانو رونالدو لن يلعب اللقاء الودي“.

أس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد واللقاء الودي الأخير أمام يوفنتوس قبل خوض كأس السوبر الأوروبي وكتبت: ”تسريع“.

كما تحدثت الصحيفة عن اللقاء الودي بين برشلونة ونيويورك ريد بولز الأمريكي وتصريحات خوان لابورتا وكتبت: ”لابورتا: لدينا دين تجاه ميسي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وتطورات مستقبل كريستيانو رونالدو وكتبت: ”سيريزو يغلق الباب أمام كريستيانو رونالدو“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إعلان كريستيانو رونالدو مشاركته في لقاء ودي الأحد رفقة مانشستر يونايتد أمام رايو فاليكانو وكتبت: ”الملك سيلعب، كريستيانو رونالدو سيعود للعب في لقاء ودي الأحد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية وكتبت: ”إطلاق العنان لإيرلينغ هالاند“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار ومستواه الكبير في اللقاءات الإعدادية لباريس سان جيرمان وكتبت: ”انطلاقة خاطئة، نيمار الحقيقي“.

الصحيفة اهتمت بدوري الدرجة الثانية الفرنسي بمشاركة سانت إيتيان وبوردو وكتبت: ”سانت إيتيان وبوردو أسفل الحائط“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للسيدات في الدراجات الهوائية واستمرار تألق الهولندية فوس.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على ثنائية البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر ميلان وكتبت: ”لا تلمس“.

الصحيفة اهتمت بروما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ونجمه الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت: ”مورنيو – ديبالا ما هذه المشاعر“.