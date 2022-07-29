برشلونة يعرض دي يونغ على يوفنتوس وبايرن ميونخ

تقلصت الحلول بشأن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة بعد رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تخفيض راتبه مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن دي يونغ لا يريد حتى قبول تخفيض راتبه الصافي البالغ 4 ملايين يورو ؛ ولا يريد أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد لأنه لا يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن ظهر حل ثالث بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيفتح باب المفاوضات مع عدة أندية ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لينتقل لها دي يونغ وعلى رأسها بايرن ميونخ النادي الذي يتعاطف معه دي يونغ ، أو يوفنتوس مع إصابة الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الجديد الذي عاد إلى النادي الإيطالي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن مانشستر يونايتد سيختبر قدرة لاتسيو على الاحتفاظ بنجمه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش عبر تقديم عرض يبلغ 42 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات وذلك في إطار بحث الهولندي إريك تن هاغ المدير الفني الجديد ليونايتد عن بدائل لمواطنه دي يونغ.

وبات وضع ”دي يونغ“ في برشلونة غير مريح على الإطلاق بعد 3 مواسم من انتقاله للنادي الكتالوني مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 متغيرة في صورة مكافآت من أياكس أمستردام.

لكن النادي الكتالوني اتخذ قرارًا، في مايو/آيار الماضي، لمحاولة كسب المال مقابل رحيله وسرعان ما وجد مشتريًا هو مانشستر يونايتد، حتى أنه وجد بديله في فالنسيا، كارلوس سولير.

لكن رفض الدولي الهولندي الذهاب إلى ”الشياطين الحمر“ أجبر برشلونة على اتخاذ عدة قرارات، الأول هو إبلاغ دي يونغ بأنه لن يكون قادرًا على الاستمرار إلا إذا تم تخفيض راتبه.

ولا يرى اللاعب بوضوح الانتقالات الكثيرة التي أبرمها برشلونة والملايين التي ستزيد فاتورة رواتب النادي بعد هذه الصفقات.

ويبرز حل وسط للطرفين، وهو أن يستمر دي يونغ في الحصول على الراتب، لكن في نادٍ آخر يلعب في دوري الأبطال في حالة مشابهة للبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب النادي السابق عندما غادر إلى بايرن في موسم 2019.

ولن يجني برشلونة أي أموال من رحيل دي يونغ، ولكن على الأقل ستتم إزالة مشكلة خطيرة تتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد.