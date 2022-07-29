رسميًا.. "أبوظبي للإعلام" تحصل على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالمشاركة مع (STARZPLAY)

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام بالمشاركة مع (STARZPLAY) نجاحهما في الحصول على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي ”سيري أ“ وكأس إيطاليا وبطولة السوبر الإيطالي لكرة القدم للمواسم الثلاثة القادمة.

وأصدر مكتب أبوظبي للإعلام بيانًا قال فيه إن“ شركة أبوظبي للإعلام وستارزبلاي يحصلان على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي ”سيري أ“ وكأس إيطاليا وبطولة السوبر الإيطالي لكرة القدم للمواسم الثلاثة القادمة، بدءاً من موسم هذا العام، بما يعزز قائمة الأحداث الرياضية التي تبثها الشركة“.

وأضاف: “ عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موعد مع الإثارة والمتعة في متابعة مباريات الدوري الإيطالي ”سيري أ“ وكأس إيطاليا وبطولة السوبر الإيطالي“.

واختتم: ”مشتركو STARZPLAY في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنهم الآن الاستمتاع بمنافسات الكرة الإيطالية حصرياً لمدة ثلاث سنوات“.

شركة أبوظبي للإعلام وستارزبلاي يحصلان على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي "سيري أ" وكأس إيطاليا وبطولة السوبر الإيطالي لكرة القدم للمواسم الثلاثة القادمة، بدءاً من موسم هذا العام، بما يعزز قائمة الأحدث الرياضية التي تبثها الشركة. pic.twitter.com/eHs54V84OP — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 29, 2022

يذكر أن لورينتسو كازيني رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أعلن يوم 30 يونيو الماضي التوصل لاتفاق مع شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات.

وأبلغ كازيني الصحفيين عقب اجتماع مغلق مع ممثلي الأندية أن الاتفاق يضمن 79 مليون دولار على الأقل.

وفي العام الماضي فشلت الرابطة في بيع حقوق البث بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدم دخول مالكة الحقوق السابقة بي إن سبورتس القطرية في السباق، بينما لم تفلح المفاوضات مع شركة الرياضة السعودية.

ونقلت مباريات الدوري الإيطالي في المنطقتين عبر موقع يوتيوب في الموسم الماضي بأصوات معلقين عرب عبر قناة خاصة بالرابطة.

وتسبب هذا في انخفاض كبير بإيرادات البث التلفزيوني الدولية لتتراجع إلى الثلث تقريبا بواقع 640 مليون يورو (670.66 مليون دولار) في ثلاث سنوات حتى 2024 مقارنة بالفترة السابقة.

وتوج ميلان بلقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبث فيها قنوات ”أبوظبي الرياضية“ مباريات الدوري الإيطالي، حيث بثتها مطلع الألفية الثالثة.