هدفكم جني الأرباح.. كريستيانو رونالدو يرد على "الأكاذيب" المتعلقة بمستقبله مع مانشستر يونايتد

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ”الأكاذيب“ حول مستقبله، وتحدث للمرة الأولى منذ أن تردد أنه أخبر مانشستر يونايتد أنه يرغب في مغادرة النادي هذا الصيف.

وكتب رونالدو في تعليق عبر موقع ”إنستغرام“ بحسب صحيفة ”ديلي ميل“: ”من المستحيل ألا تتحدث عني لمدة يوم واحد، وإلا فإن الصحافة لا تجني أي أموال، أنت تعلم أنك إذا لم تكذب فلن تتمكن من جذب انتباه الناس، استمر في ذلك يومًا ما تحصل على بعض الأخبار الصحيحة“.

وختم النجم البرتغالي التعليق برمز تعبيري لوجه يبكي ورمز تعبيري ضاحك.

وبحسب الصحيفة فإن تعليق رونالدو يشير إلى نشر أحد الحسابات خبرا بأن أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق قد تدخل في محاولة لإقناع اللاعب البرتغالي بالبقاء في أولد ترافورد.

وقالت إن رونالدو وفيرغسون على علاقة وثيقة، إذ سبق أن أشار اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى المدير الأسطوري لمانشستر يونايتد يمثل ”أبا“ بالنسبة له“.

وقالت ”ديلي ميل“ إن بايرن ميونخ اعترف بأنه ناقش ضم رونالدو، في حين تم ربط أتلتيكو مدريد بخطوة ضم اللاعب على الرغم من أن رئيس النادي إنريكي سيريزو وصف الصفقة بأنها ”مستحيلة عمليًا“، كما عبر اتحاد روابط مشجعي أتلتيكو مدريد عن رفضه للتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.

ووفقًا لصحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية فقد أجريت محادثات مع سبورتينغ لشبونة بشأن عودة رونالدو الذي غادر النادي إلى مانشستر يونايتد في 2003.

لكن الصحيفة قالت إن روبن أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة لديه تحفظات بشأن التعاقد مع رونالدو. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الجانب البرتغالي قادرًا على تحمل راتب اللاعب الذي يحصل على 360 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

كريستيانو رونالدو يسخر من جماهير أتلتيكو مدريد لرفضها التعاقد معه (صورة) https://t.co/jDI18iruop pic.twitter.com/w1DtTE1tzw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

وشارك رونالدو في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا ويريد أن يصل إلى 20 موسما على التوالي، وهو أمر لا يمكن أن يحصل حال بقائه مع مانشستر يونايتد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 139 هدفا في 181 مباراة، علما أنه نال لقب البطولة 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 من يوفنتوس في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 15 مليون يورو، علما أنه سبق أن لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009.