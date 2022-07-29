لابورتا: نريد جعل اعتزال ميسي في برشلونة حقيقة واقعة

قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إنه يريد أن يعتزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في النادي الكتالونتي.

وذكر لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”مرحلة ليو لم تنته كما أردنا جميعًا. انتهى به الأمر بسبب بالقضايا الاقتصادية. نحن مدينون لهنود أن تكون نهاية مسيرته بقميص برشلونة وأن يتم الإشادة به في جميع المجالات“.

تشافي يرد على إمكانية عودة ميسي لبرشلونة.. ويؤكد: أبلغت 4 لاعبين بالرحيل https://t.co/5rg3fTANz7 pic.twitter.com/j52pA9J2XB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2022

وأضاف: ”هذا هو الهدف. أشعر بالمسؤولية المشتركة عن هذه النهاية. أعتقد أنها نهاية مؤقتة، وأعتقد أننا سنجعل هذا الطموح حقيقة“.

ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021 بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وقبل أيام قالت صحيفة “ سبورت“ إن تشافي مدرب برشلونة طلب من لابورتا العمل على إعادة ميسي إلى الكامب نو صيف 2023.

سبورت: لابورتا سيفعل كل شيء من أجل عودة ميسي لبرشلونة في 2023 https://t.co/R2xaW1rdf8 pic.twitter.com/90tLnkzBAA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2022

وقالت الصحيفة إن تشافي يحافظ على علاقة ممتازة مع النجم الأرجنتيني، ويقتنع بأن عودة ميسي يمكن أن تساهم كثيرًا، على الصعيدين المالي والرياضي، حيث يرى أن ميسي لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وقالت ”سبورت“ إن رحيل ميسي أثَّر على برشلونة في جميع المجالات، ففي المجال الاقتصادي تُرك برشلونة في حالة ركود، ودون علامة تجارية، في الوقت الذي حصل فيه باريس سان جيرمان على العديد من عقود الرعاية التي ساعدته على زيادة دخله التجاري.

وعلى المستوى الرياضي أنهى الفريق الموسم خالي الوفاض، لأول مرة منذ عقدين من الزمن، وواجه برشلونة مشاكل في تسجيل الأهداف، وانتهى به الأمر إلى الخروج من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، ثم ودع من ربع النهائي في الدوري الأوروبي.

وكانت تقارير قد ذكرت إن باريس سان جيرمان أبلغ ميسي رغبته بتمديد عقده إلى ما بعد 2023، وفي الوقت الحالي لم يقل ميسي أي شيء لأن رغبته هي أن يبدأ الموسم، ويرى ما سيحدث في كأس العالم 2022.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، قبل أن ينال الجائزة للمرة السابعة مع باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي مع برشلونة 670 هدفًا، وصنع 302 في 776 مباراة، وهو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ برشلونة، وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني، حيث سجل 474 هدفًا، وصنع 216 في 520 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.