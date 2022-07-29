كريستيانو رونالدو يسخر من جماهير أتلتيكو مدريد لرفضها التعاقد معه (صورة)

سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أنباء رفض جماهير أتلتيكو مدريد التعاقد معه، في ظل سعيه للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ولجأ رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلى موقع ”إنستغرام“ للرد على لافتة رفعها عدد من جماهير أتلتيكو مدريد عبروا من خلالها عن رفضهم عودته المحتملة إلى العاصمة الإسبانية بعد 9 مواسم في ريال مدريد.

وعلق رونالدو على اللافتة برمز ساخر وضاحك، للتعبير عن سخريته من جماهير أتلتيكو مدريد التي لا تريد لإدارة ناديها التعاقد معه هذا الصيف، بحسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية.

رفض الجماهير

وقبل أيام أعلن اتحاد روابط مشجعي أتلتيكو مدريد، رفضه فكرة تعاقد النادي مع كريستيانو رونالدو.

ونشر اتحاد روابط مشجعي أتلتيكو مدريد بيانا أكد فيه رفض فكرة التعاقد مع رونالدو، بداعي أنه ”لا يمثل قيم النادي ومنها البساطة والتواضع“.

وأوضح أن الجماهير ترفض ارتداء رونالدو قميص أتلتيكو مدريد ”حتى لو كان التعاقد معه قد يسهم في الفوز بالألقاب“.

رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بتحديد سعره بعد تلقيه عرضا من ناد منافس https://t.co/tExVjmfteu pic.twitter.com/mlR076cmHl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

وجاء ذلك بعدما تردد أن رونالدو قد ينتقل إلى أتلتيكو مدريد للمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأتلتيكو مدريد الضحية المفضلة لرونالدو حيث شارك أمامه في 37 مباراة، سجل فيها 28 هدفا وصنع 9، وفاز 17 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 10 مرات، بحسب إحصائيات موقع ”transfermarkt“.

وعاد رونالدو (37 عاما) إلى كارينغتون، معقل تدريبات مانشستر يونايتد، هذا الأسبوع وتدرب مع فريق إريك تين هاغ لأول مرة بينما يستعد للموسم الجديد.

ويريد رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، علما أن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كريستيانو رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بفسخ العقد بينهما https://t.co/4ZuA4GfjYu pic.twitter.com/2x8pydCfQm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2022

وشارك رونالدو في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا ويريد أن يصل إلى 20 موسما على التوالي.

ورنالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 139 هدفا في 181 مباراة، علما أنه نال لقب البطولة 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 من يوفنتوس في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 15 مليون يورو، علما أنه سبق أن لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009.