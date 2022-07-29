صحف رياضية: ميلان أنا هنا.. بوغبا سباق ضد الساعة.. وفيتل قال وداعا

شكل إعلان برشلونة تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي، وسوق انتقالات ريال مدريد الباحث عن قلب هجوم، وإعلان بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل اعتزاله في نهاية الموسم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ماكس فرستابن بطل العالم للفورمولا وان ورغبته في الفوز أكثر، وأخبار سوق الانتقالات في برشلونة وأتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا وكبار أندية إيطاليا، وسباق الفرنسي بول بوغبا ضد الوقت للتعافي من الإصابة والمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وسوق الانتقالات وكتبت: ”التعاقدات الجديدة يجب أن ينتظر“.

كما تحدثت عن تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي ودور تشافي وكتبت: ”كوندي: خطاب تشافي أثار حماسي“.

الصحيفة اهتمت بالحكام الإسبان وكتبت: ”قهوة رفقة حكامنا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”كوندي أصبح لاعبا لبرشلونة“ و“الآن العمل من أجل التعاقد مع أزبيليكويتا وماركوس ألونسو“ و“فرينكي دي يونغ يمكن أن يرحل معارا“.

كما اهتمت بإعلان سباستيان فيتل بطل العالم للفورمولا 1 اعتزاله في نهاية الموسم وكتبت: ”فيتل يعلن اعتزاله ”

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة رسميا مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي وكتبت: ”كوندي التعاقد الخامس“ و“برشلونة متصدر سوق الانتقالات بـ158 مليون يورو“.

الصحيفة تحدثت عن أتلتيكو مدريد وكتبت: ”التعاقد مع مولينا أصبح رسميا“.

كما اهتمت بإعلان سباستيان فيتل بطل العالم في الفورمولا 1 اعتزاله في نهاية الموسم وكتبت:“ فيتل قال وداعا“.

أس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وإمكانية التعاقد مع قلب هجوم، وكتبت:“ 9 آخرين لازالوا ممكنين“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد برشلونة رسميا مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي، وكتبت: ”كوندي أصبح لاعبا لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتطورات إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو لأتلتيكو مدريد وإعلان سباستيان فيتل اعتزال سباقات الفورمولا 1 في نهاية الموسم وكتبت: ”فيتل بطل العالم 4 مرات يغادر في نهاية الموسم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم للفورمولا 1 وكتبت: ”ماكس فيرستابن: أريد المزيد“.

الصحيفة اهتمت بإصابة الفرنسي بول بوغبا والسباق من أجل اللحاق بكأس العالم قطر، وكتبت: ”بول بوغبا: سباق ضد الساعة“.

كما اهتمت بأولمبيك مارسيليا ورغبته في التعاقد مع التشيلي ألكسيس سانشيز، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يحاول التعاقد مع ألكسيس سانشيز“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات ميلان، وكتبت: ”ميلان أنا هنا، دي كيتيلير ساعة قول نعم“.

الصحيفة اهتمت بإجراء بول بوغبا لعملية جراحية وثمن سكرينيار مدافع إنتر ميلان المطلوب من أندية كبرى، وكتبت: ”سكرينيار غالٍ جدا“.

كما اهتمت بالإنجليزي تامي أبراهام مهاجم روما.