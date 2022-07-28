مانشستر يونايتد يرصد 42 مليون جنيه إسترليني لضم سيرغي ميلينكوفيتش نجم لاتسيو

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد سيختبر قدرة لاتسيو على الاحتفاظ بنجمه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش عبر تقديم عرض يبلغ 42 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب، وذلك في إطار بحث الهولندي إريك تن هاغ المدير الفني الجديد ليونايتد عن بدائل لمواطنه فرينكي دي يونغ.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه مع تلاشي الآمال في ضم لاعب خط وسط برشلونة سريعا، من المتوقع أن ينتقل يونايتد إلى هدفه رقم 2 وهو الصربي الدولي البالغ من العمر 27 عامًا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يصمد رئيس لاتسيو ورئيسه كلاوديو لوتيتو ويطلب نحو 59 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن ميلينكوفيتش-سافيتش.

وذكرت صحيفة Il Messaggero الإيطالية أن وكيل أعمال اللاعب يتوقع أن يصل لاتسيو عرض لا يمكن رفضه من مانشستر يونايتد في بداية الأسبوع المقبل.

من المحتمل أن يحاول لوتيتو رفع السعر في محاولة لمواجهة استياء الجماهير من بيع أحد أبرز لاعبي الفريق، حيث لا تزال الجماهير منزعجة من تألق منافسها المحلي روما تحت قيادة جوزيه مورينيو والتعاقد الأخير مع المهاجم باولو ديبالا من يوفنتوس.

وسيستهدف لاتسيو بيوتر زيلينسكي من نابولي كبديل لملينكوفيتش-سافيتش في حال رحيله نظرًا لخبرته السابقة في العمل مع المدير الفني الحالي ماوريتسيو ساري.

وانضم الدولي الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش إلى لاتسيو في عام 2015، حيث سجل 58 هدفًا في 294 مباراة مع النادي رغم لعبه في وسط الملعب.

ولطالما أعرب اللاعب، الذي شارك مع صربيا في كأس العالم 2018 في روسيا، عن رغبته في اللعب بعيدا عن الدوري الإيطالي.

وفي الوقت ذاته يحتاج مانشستر يونايتد لبديل للفرنسي بول بوغبا الذي عاد إلى يوفنتوس، وكان يمني النفس بالتعاقد مع دي يونغ لكن لاعب الوسط الهولندي متمسك بالبقاء في النادي الكتالوني.

ومع ذلك، فإن يونايتد بحاجة ماسة إلى لاعب خط وسط دفاعي لحماية دفاعه الهش بدلاً من لاعب مثل ميلينكوفيتش-سافيتش الذي يحرص على التقدم والإبداع، إذ يملك النادي برونو فرنانديز وكذلك تعاقد مؤخرا مع الدنماركي كريستيان إريكسن.

كما تعاقد تن هاغ مع الظهير الأيسر تيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز، حيث يحاول إعادة يونايتد للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.