ما سبب انتقال شاكيرا للحياة في ميامي بعد انفصالها عن بيكيه؟

لا تزال الخلافات بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وصديقته السابقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا مستمرة رغم انفصالهما في بداية الشهر الماضي؛ وذلك بسبب حضانة أطفالهما وأمور مالية أخرى.

وفي بداية يونيو/حزيران 2022، اندلعت إحدى أهم أخبار الصيف الحالي، حيث يُزعم أن شاكيرا ضبطت بيكيه، صديقها وأب أطفالها، مع امرأة أخرى.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت عشرات الشائعات، حتى بعد أيام قليلة أكد الصديقان انفصالهما، لكن تحاول المغنية الآن إقناع لاعب برشلونة بقبول انتقال أطفالهما معها إلى ميامي، وهو أمر لم يوافق عليه حتى الآن.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نقلا عن صحيفة “ إل بريدريكو“ إن سبب مغادرة شاكيرا لبرشلونة هو أنه بعد إنهاء علاقتها مع بيكيه لم تعد ترتبط بأي شيء بالمدينة الساحلية.

ومع ذلك، تشير أحدث المعلومات إلى أنه في الواقع فإن تصميمها على عبور المحيط الأطلنطي يرجع أكثر إلى مضايقات الصحافة التي زادت بعد أن علم أنه سيحاكم بتهمة الاحتيال الضريبي.

وكان من أكبر العوائق التي واجهت اللاعب الكتالوني لقبول طلب شريكته السابق أنه لن يتمكن من السفر بانتظام إلى ميامي لزيارة أطفاله، لذلك فضل أن يكون لديه ساشا (7 سنوات) وميلانو (9 سنوات) في برشلونة. من ناحية أخرى، ترى شاكيرا أنها بحاجة إلى التحرك واستعادة السيطرة على حياتها مع وجود الصغار بجانبها.

الطلبان غير القابلين للتفاوض

كل هذا كان يمكن أن يتغير، وفقًا لبرنامج ”La mesa Caliente“، إذ إنه على ما يبدو يفكر اللاعب في مصلحة أطفاله، على الرغم من أنه كان سيضع شرطين غير قابلين للتفاوض مع شاكيرا.

وقالت ”ماركا“ إن بيكيه سيطلب من المطربة الشهيرة أن تمنحه خمس تذاكر طيران من الدرجة الأولى سنويًا لزيارة أطفاله. من ناحية أخرى، يريد أيضا أن تقوم شريكته السابقة بتسوية الديون المستحقة التي من المفترض أن تصل إلى 400 ألف دولار.

وفي الإطار ذاته كشفت تقارير صحفية، يوم الخميس، عن محتوى رسائل عبر تطبيق واتس اب بين الصديقين السابقين، حيث قال قلب دفاع برشلونة للمغنية الكولومبية ”أتمنى لك الأفضل. الشيء المهم هو سعادة أطفالنا وصالحهم“.

وفي الوقت ذاته تعرض بيكيه خلال معسكر برشلونة في الولايات المتحدة حاليا لانتقادات شديدة من جماهير النادي الكتالوني، وكذلك جماهير ريال مدريد بطل الليغا وأوروبا خلال مباراة الفريقين بالمعسكر، حيث اتفقت جماهير قطبي إسبانيا على هتاف ”شاكيرا“ عندما يلمس بيكيه الكرة.

ولم يسلم بيكيه من الانتقادات بسبب قطع العلاقة مع المطربة الكولومبية، حيث أطلقت جماهير برشلونة وخصمه التاريخي في ملعب لاس فيغاس صافرات مستمرة ضد لاعب كرة القدم الإسباني، فضلا عن الهتاف باسم شاكيرا التي تحظى بشعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية التي يعيش منهم الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية.