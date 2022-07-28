خورخي مينديز يعرض كريستيانو رونالدو على نابولي

قال موقع ”فوتبول إيطاليا“، إن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضه على نادي نابولي الإيطالي.

وأوضح الموقع أن خورخي مينديز عرض رونالدو على نابولي في محاولة لنقل موكله بعيدًا عن مانشستر يونايتد الذي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

كريستيانو رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بفسخ العقد بينهما https://t.co/4ZuA4GfjYu pic.twitter.com/2x8pydCfQm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2022

ويتطلع رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لمغادرة مانشستر يونايتد، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجديد بعدما احتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وشارك رونالدو في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما متتاليا علما أنه الهدف التاريخي للبطولة برصيد 139 هدفا في 181 مباراة.

وتم ربط رونالدو بأندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وتشيلسي ويوفنتوس وروما وبايرن ميونخ، لكن يبدو أن منها لا يريد التعاقد مع المهاجم المخضرم.

وذكر ”فوتبول إيطاليا“ أن خورخي مينديز عرض رونالدو على نابولي بعدما فشلت عملية انتقاله لناد آخر، علما أن نابولي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رغبة غريزمان في البقاء مع أتلتيكو مدريد تعرقل صفقة كريستيانورونالدو https://t.co/RUyXutGd0R pic.twitter.com/p8oL3Df7FD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2022

وسبق أن لعب رونالدو في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس لمدة ثلاثة مواسم بين 2018 و2021، حيث سجل النجم البرتغالي 101 هدفا وصنع 22 في 134 مباراة في مختلف المسابقات.

طلب الرحيل

وفي وقت سابق قالت صحيفة ”ديلي ميل“، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب مانشستر يونايتد بإنهاء عقده مع الفريق، في تحول جديد في العلاقة بين الطرفين.

ووفقا للصحيفة، فقد أوضح رونالدو لإدارة مانشستر يونايتد أنه يريد الخروج من أولد ترافورد قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفي، مع حرص النجم البرتغالي على الانضمام لأحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وفشلت المحادثات بين المهاجم والمديرين التنفيذيين والمدرب إيريك تين هاغ في إقناع اللاعب بالبقاء في معسكر مانشستر يونايتد وطرح رونالدو مطلبه بإنهاء العقد.

وسجل رونالدو 18 هدفا وصنع 3 في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد، الموسم الماضي، وخرج الفريق بلا أي لقب وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وتم خصم جزء من راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بموجب عقد بين الطرفين (من 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 288 ألف جنيه).