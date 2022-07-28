صحف رياضية: غريزمان مفتاح رونالدو.. هازارد آخر ونفس بنزيما.. وخوف بوغبا

شكل اتفاق برشلونة وإشبيلية على صفقة المدافع الفرنسي جوليس كوندي، ومستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وارتباطه بأتلتيكو مدريد، وتعادل برشلونة أمام يوفنتوس، وريال مدريد أمام كلوب أمريكا وديا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأهل منتخب ألمانيا لمواجهة منتخب إنجلترا في نهائي أمم أوروبا للسيدات، وعدم اتفاق برشلونة مع فرينكي دي يونغ حول مستقبله، واستقبال حافل للدنماركي جوناس فينغارد الفائز بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وأخبار سوق الانتقالات.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرتبط بفريق أتلتيكو مدريد وكتبت: ”غريزمان هو مفتاح كريستيانو رونالدو“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام كلوب أمريكا المكسيكي 2/2 وديا وكتبت: ”هازارد آخر ونفس بنزيما“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وقرب التعاقد الرسمي مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي وكتبت: ”برشلونة: كوندي تعاقد وشيك“.

كما اهتمت ببطولة أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت: ”ألمانيا تلحق بإنجلترا في النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وقرب إعلان التعاقد رسميا مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي والتعادل أمام يوفنتوس 2/2 وديا وكتبت: ”كوندي: تم التعاقد“ و“ثنائية لديمبلي“ و“برشلونة وفرينكي دي يونغ لا اتفاق حول المستقبل“.

الصحيفة اهتمت بقضية صفقة البرازيلي نيمار وكتبت: ”نيمار وروسيل وبارتوميو يذهبون إلى القضاء“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اتفاق برشلونة وإشبيلية حول صفقة الفرنسي جوليس كوندي والتعادل الودي أمام يوفنتوس 2/2 وكتبت: ”كوندي برشلوني“ و“ديمبلي يتألق“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام كلوب أمريكا 2/2، وفوز أتلتيكو مدريد على نومانسيا 4/0 في لقاءات ودية وكتبت: ”بنزيما يبدأ موسم الأهداف“ و ”فوز ساحق لأتلتيكو مدريد مع العمل والضربات“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت: ”ألمانيا – إنجلترا: النهائي الكبير“.

أس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام كلوب أمريكا المكسيكي 2/2 وديا وكتبت: ”مضيئة“.

كما تحدثت عن برشلونة وتعادله وديا أمام يوفنتوس 2/2 وكتبت: ”اتفاق مع كوندي ومهرجان لديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد وديا على نومانسيا 4/0 وكتبت: ”أهداف لجذب كريستيانو رونالدو“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا للسيدات وسعيه للتتويج بلقب أمم أوروبا حين يواجه منتخب ألمانيا في النهائي وكتبت: ”زئيرهن نحو المجد“ و“من البرونز لضرب الذهب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء منتخب فرنسا أمام ألمانيا من نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”الحلم طار“.

كما اهتمت بإعادة بوردو للعب دوري الدرجة الثانية وكتبت: ”ارتياح بوردو“.

كما اهتمت باحتفال الدنمارك بفوز جوناس فينغارد بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت: ”فينغارد محمول من طرف الحشود“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا والإصابة التي تعرض لها وغيابه عن الملاعب وفريق يوفنتوس وكتبت: ”خوف بول بوغبا“.

كما اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت: ”دي كيتيلير يقترب من ميلان“ و“فينالدوم إلى روما“ و“يوفنتوس: الأولوية لباراديس لكن يجب بيع آرثر ميلو“.