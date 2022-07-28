إصابة الركبة تهدد بوغبا بالغياب عن كأس العالم 2022

فالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن بول بوغبا لاعب يوفنتوس قد لا يلعب أي مباراة العام الحالي؛ ما قد يعني غيابه عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

ووفقا للصحيفة، فإن إصابة بوغبا أسوأ ما كان يخشى يوفنتوس في البداية، إذ تم تشخيص إصابة اللاعب بتمزق في الغضروف المفصلي في الركبة اليمنى بعد جلسة تدريبية في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع أن يخضع بوغبا لعملية جراحية في الولايات المتحدة، لكنه عاد جوًّا إلى إيطاليا يوم الأربعاء.

وعاد بوغبا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى يوفنتوس، بعد 6 سنوات من انتقاله في صفقة مكلفة من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة أنه في البداية كان يُعتقد أنه بوغبا سيغيب لمدة شهرين كحد أقصى، ولكن يبدو الآن أن المشكلة قد تكون أكبر من ذلك، وقد يغيب عن بطولة كأس العالم التي تقام في نوفمبر وديسمبر.

وأوضحت ”لاغازيتا ديلو سبورت“، أنه قد يكون أحد الخيارات هو إزالة قطعة من الغضروف المفصلي، والتي من شأنها إبعاد اللاعب لمدة 40 إلى 60 يومًا تقريبًا، لكن هذه العملية مناسبة للاعبين الأصغر سنًّا ويمكن أن تؤثر على حركته.

رسميا.. بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس https://t.co/uB4pLCjeFy pic.twitter.com/fECShPZpNM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

وبحكم عمر بوغبا (سيكمل 30 عاما في مارس المقبل) فإن الخيار الآخر هو خياطة الآفة، لكن هذا قد يتطلب من اللاعب الغياب بين 4 و5 أشهر ما يعني الغياب عن كأس العالم 2022 في قطر.

وهذا هو السبب في أن بوغبا سيجري مشاورات مع الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا وكذلك أخصائي تقويم العظام قبل اتخاذ أي قرار، سيعتمد الأمر على معرفة مدى الضرر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المشكلة تزعج اللاعب منذ عامين؛ ما تسببت له في العديد من الإصابات العضلية في مانشستر يونايتد.

وانضم بوغبا، مجانًا، من مانشستر يونايتد ليوفنتوس، صيف 2012، قبل أن يستعيده النادي الإنجليزي، مقابل 105 ملايين يورو، قبل أن يعود، مجانًا ،أيضا، إلى يوفنتتوس هذا الصيف، بعد نهاية تعاقده مع النادي الإنجليزي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن بوغبا لعب 232 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 51، في حين سجل 34 هدفًا وصنع 39 في 177 مباراة مع يوفنتوس.