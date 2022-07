رغبة غريزمان في البقاء مع أتلتيكو مدريد تعرقل صفقة كريستيانو رونالدو

يبدو أن محاولات أتلتيكو مدريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو عبر بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في طريقها للفشل في ظل إصرار مهاجم برشلونة السابق على البقاء.

وكانت صحيفة ”تايمز“ البريطانية قد أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد عرض المهاجم الفرنسي للبيع في محاولة لإعادة رونالدو إلى الليغا، حيث يحتاج النادي الإسباني للتوفير في فاتورة رواتبه لاستيعاب راتب النجم البرتغالي، لذلك عرض غريزمان للبيع في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

Cristiano Ronaldo scored a hat-trick against Atletico last season in La Liga at the Vincente Calderon in a 3-0 away win. #HalaMadrid (via @LaLiga) pic.twitter.com/DpBS53jOjL

— TheCristianoFan 🇵🇹 (@TheCristianoFan) November 18, 2017