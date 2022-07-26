يوفنتوس ينفصل عن الويلزي آرون رامسي بالتراضي

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن آرون رامسي سيرحل عن النادي عقب انفصاله عن لاعب وسط آرسنال السابق بالتراضي.

وانضم اللاعب البالغ عمره 31 عاما إلى يوفنتوس في صفقة مجانية في يوليو تموز 2019 ولعب في رينجرز الإسكتلندي على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي عقب مشاركته في خمس مباريات فقط في كافة المسابقات في النصف الأول من موسم 2021-2022 بسبب الإصابة.

وقال النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له عبر حسابه على تويتر ”تم فسخ عقد آرون رامسي مع يوفنتوس بالتراضي. نتمنى له التوفيق“.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated. All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX — JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2022

وكافح رامسي للوصول إلى أفضل مستوياته الفنية والبدنية في يوفنتوس ورحل بعدما سجل ستة أهداف فقط وصنع مثلها في 70 مباراة في كافة المسابقات.

وكشف تقرير صحفي أن يوفنتوس دفع 3 ملايين يورو للنجم الويلزي، من أجل الموافقة على إنهاء العقد بالتراضي.

وكان عقد آرون رامسي مع اليوفي، ينتهي في صيف 2023، وأراد اللاعب، الحصول على 4 ملايين يورو من أجل الرحيل، لكن الفريق الإيطالي توصل لاتفاق بفسخ العقد مقابل 3 ملايين.

وشارك رامسي في 69 مباراة بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في عام 2019، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن آرسنال.

وخلال تلك الفترة، تمكن آرون رامسي من تسجيل 6 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.

ويسعى يوفنتوس لإحداث تغييرات عديدة في الفريق، وذلك بعد الموسم السيئ الماضي، بعدما خسر الفريق كل شيء، ولم يحقق أي لقب لأول مرة منذ 10 سنوات.