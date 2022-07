يوفنتوس ينفصل عن الويلزي آرون رامسي بالتراضي

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن آرون رامسي سيرحل عن النادي عقب انفصاله عن لاعب وسط آرسنال السابق بالتراضي.

وانضم اللاعب البالغ عمره 31 عاما إلى يوفنتوس في صفقة مجانية في يوليو تموز 2019 ولعب في رينجرز الإسكتلندي على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي عقب مشاركته في خمس مباريات فقط في كافة المسابقات في النصف الأول من موسم 2021-2022 بسبب الإصابة.

وقال النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له عبر حسابه على تويتر ”تم فسخ عقد آرون رامسي مع يوفنتوس بالتراضي. نتمنى له التوفيق“.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated.

All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX

— JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2022