وسط تكهنات بالانضمام لباريس سان جيرمان.. نوردي موكيلي يرحل عن لايبزيغ

أعلن نوردي موكيلي مدافع رازن بال شبورت لايبزيغ اليوم الثلاثاء، رحيله عن ناديه الألماني بعدما قضى أربع سنوات بين صفوفه، وسط تكهنات باقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

والتحق موكيلي بفريق لايبزيغ في 2018 وساعده على بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، كما أحرز لقب كأس ألمانيا في أول لقب كبير لهذا النادي.

وكتب موكيلي على موقع للتواصل الاجتماعي: ”أريد أن أشكركم على كل شيء فعلتوه من أجلي“.

وأضاف: ”لقد جعلتوني أشعر أني في بيتي منذ وصولي إلى هنا، وإنه لمن الصعب علي أن أرحل اليوم. أريد أن أشكر كل من يرتبط بهذا النادي على مساعدتي على تحقيق أهدافنا بشكل يومي“.

Liebe RBL family ❤️ I wanted to thank you for everything you have done for me. You made me feel home since the very first day I arrived and it is with heavy heart that I leave today. I want to thank everyone involved at the club that help us reach our goals on a daily basis. pic.twitter.com/4ehGcNZRQF

